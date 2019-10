OSPEDALE IN PIAZZA 2019: UN’EDIZIONE DA RECORD, OLTRE 2000 TEST DIAGNOSTICI E PREVENTIVI

Magenta, 16 ottobre 2019 – Si è svolta sabato la seconda edizione di ‘Ospedale in Piazza’, frutto della collaborazione tra Comune di Magenta e ASST Ovest Milano, ATS Milano Città Metropolitana e la Fondazione degli Ospedali onlus con la partecipazione di molte associazioni di volontariato cittadine. Su diverse discipline è stato svolto un numero impressionante di test negli oltre 40 gazebo che hanno letteralmente trasferito tutto l’Ospedale Fornaroli in Piazza. “Un’edizione da ricordare, per il coinvolgimento di tutti i principali reparti ospedalieri e per l’apprezzamento del pubblico, che ci ha portato nel vivo del mese della salute cui è dedicato questo ottobre. Siamo partiti, lo scorso anno, con la settimana della salute per arrivare a mettere a punto un nutrito calendario di appuntamenti che ci accompagnerà per le prossime settimane. Dedicata alla promozione dei corretti stili di vita, l’iniziativa ha permesso, attraverso test dimostrativi, di far conoscere più da vicino alla cittadinanza il lavoro di medici, infermieri, operatori del mondo sanitario e l’impiego di nuove tecniche diagnostiche. La presenza dell’Assessore Regionale Giulio Gallera, del Consigliere Regionale Silvia Scurati, di numerosi Sindaci e amministratori del territorio che hanno colto l’invito a presenziare a questa importante iniziativa dimostra la volontà dell’intero territorio di fare rete e di muoversi in sinergia a tutela di tutti i cittadini che ogni giorno si rivolgono al nostro ospedale”, queste le parole del Sindaco Chiara Calati. L’Amministrazione comunale ha voluto riservare un momento significativo della giornata per consegnare ai nuovi dirigenti della ASST Ovest Milano, dott. Fulvio Odinolfi – Direttore Generale, dott. Cesare Candela – Direttore Sanitario, dott.ssa Gabriella Monolo – Direttore Socio-Sanitario, dott.ssa Enrica Massimo – Direttore Medico, dott. Marco Paternoster – Direttore Amministrativo, le stampe e la medaglia della Città come segno di benvenuto per il loro mandato. “Dalla pediatria alla cardiologia, dall’area medica alla prevenzione attraverso i corretti stili di vita abbiamo raggiunto l’obiettivo di sensibilizzare sempre più i cittadini alla cura della loro salute e di avvicinarli al nostro ospedale in un contesto più informale. Desidero ringraziare tutti i direttori, i professionisti e le loro equipe per essersi spesi in maniera totalmente gratuita al servizio di tutti coloro che hanno affollato i gazebo fin dalle prime ore della giornata. Oltre alla parte medica numerose erano le associazioni che si prendono cura delle persone in difficoltà operando in ambito assistenziale e socio-sanitario che anche in questa occasione non hanno fatto mancare la loro presenza; i dati dimostrano come i cittadini abbiano apprezzato partecipando numerosi alle diverse proposte, effettuando test, incontrando gli specialisti, assistendo a simulazioni, consapevoli che la conoscenza e la prevenzione sono fondamentali per il proprio benessere. Ringrazio anche l’Assessore Regionale Giulio Gallera che, come sempre, dimostra attenzione e presenza costante sul nostro territorio”, aggiunge l’Assessore al Welfare Patrizia Morani.

Di seguito i numeri di Ospedale in Piazza 2019:

ALCUNE ATTIVITÀ PRESSO LO STAND MATERNO INFANTILE (PEDIATRIA E NEONATOLOGIA), DOTT.SSA LUCIANA PAROLA

5 corsi di disostruzione per un totale di 50 persone formate

20 spirometrie

intervento oculista per 10 bambini

interventi psicologo 70 (parlare delle emozioni attraverso il disegno)

Nati per Leggere circa 60

diabetologia prevenzione obesità 20

quiz per corretti stili alimentari 100

massaggio del neonato a 30 utenti

yoga in fascia a 22 utenti

posizioni allattamento a 30 utenti

DIPARTIMENTO CARDIOTORACOVASCOLARE – DOTTOR GERMANO DI CREDICO

30 walking test solo mattino

250 eco delle carotidi

300 rilevazioni multiparametriche di cui 150 comprensive di colesterolo

ATTIVITA’ AREA MEDICA – DOTTOR NICOLA MUMOLI

230 misurazioni della glicemia

230 valutazione parametri vitali (PA, FC, satO2%)

90 spirometrie

200 ecocolordoppler vasi carotidei ed ecocardiogramma

20 test cognitivi

DEA-PS DOTTOR MASSIMO DELLO RUSSO

200 prestazioni ( misurazione di pressione arteriosa , saturazione, frequenza cardiaca e glicemia )

ONCOLOGIA MAGENTA – DOTTORESSA SILVIA NEGRETTI

150 richieste di informazioni per auto palpazione

60 utenti per dimostrazione tai-chi e nordic walking

OTORINO DOTTOR ANTONIO MINCIONE

Controllo cavo orale 30 pazienti

DIREZIONE MEDICA – DIRETTORE DOTTORESSA ENRICA MASSIMO

Igiene mani e box didattico 100 utenti