Rho. Ricomincia la Bella Stagione: sul palco Alessio Boni e Omar Pedrini

Tutto esaurito per 66/67, primo spettacolo della stagione teatrale 2019/20. Ancora disponibili gli abbonamenti per 11 spettacoli.

(mi-lorenteggio.com) Rho, 16 ottobre 2019. Inizia con un sold out la nuova stagione teatrale di Rho: il primo spettacolo in cartellone, 66/67 Concertato di e con Alessio Boni e Omar Pedrini, in programma domenica 27 ottobre alle 18 nell’Auditorium di via Meda 20, è già tutto completo.

“Le presenze a teatro sono aumentate del 55% dal 2016 al 2018, e quest’anno sono cresciute ancora: una conferma dell’esigenza di nuovi spazi per ospitare gli eventi culturali, che sta trovando una risposta nel nuovo teatro Roberto de Silva, un sogno che sta diventando realtà. E’ anche una conferma della positiva collaborazione con il Teatro Franco Parenti” dice Valentina Giro, assessora alla Cultura.

Se per il primo spettacolo in cartellone non ci sono più disponibilità, è comunque possibile acquistare l’abbonamento a 11 spettacoli, così da non perderne più nessuno: la nuova formula è in vendita dal 14 ottobre, al costo di 168 euro intero e 144 ridotto (over 65; under 26; dipendenti comunali; gruppi convenzionati; possessori tessera +Teca)

27 ottobre 2019 ore 18.00

66/67

Concertato di e con

Alessio Boni e Omar Pedrini

con

Larry Mancini basso

Carlo Poddighe tastiere

Stefano Malchiodi batteria

testi di Alessio Boni e Nina Verdelli

GRUPPO A

Questo spettacolo nasce dall’amicizia tra Alessio Boni e Omar Pedrini. Nati a un anno di distanza, 1966 il primo e 1967 il secondo, si sono scambiati i sogni: Alessio voleva fare la rockstar, Omar l’attore.

Cresciuti con gli stessi riferimenti musicali, si ritrovano sul palco per svelare la poesia nascosta nei testi di tanti brani celebri in un percorso musicale che parte dagli anni ’60 e arriva al contemporaneo. Parole di ribellione e di lotta, di amore e di speranza, sono l’essenza dei testi di autori come Simon & Garfunkel, Lou Reed, Pink Floyd, David Bowie e molti altri che si andranno a scoprire nello spettacolo. Lo scopo del Concertato è di raccontare il contesto, indagare il testo di una canzone, per poi farlo apprezzare appieno con musica e canto. L’augurio è che capendo di più, si gusti di più.

BIGLIETTO SINGOLO

Intero 19 | Ridotto 16

RIDUZIONI:

over 65, under 26, dipendenti comunali,

gruppi convenzionati, possessori tessera +Teca.

ABBONAMENTI STAGIONE 12 SPETTACOLI

Intero 168 | Ridotto 144

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI

a scelta tra 3 del gruppo A (ottobre-gennaio)

e 3 del gruppo B (febbraio-aprile)

Intero 90 | Ridotto 78

ACQUISTO E RITIRO ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Centrho, p.zza San Vittore, 19

