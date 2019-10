RIFIUTI, SCOPERTA DISCARICA ABUSIVA A VIGEVANO CON SAVAGER

CATTANEO: ALTRO SUCCESSO NOSTRO SISTEMA CON IMMAGINI SATELLITARI

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 16 ottobre 2019 – Grazie all’uso di ‘Savager’ (sistema di

Sorveglianza Avanzata Gestione Rifiuti), gli ufficiali di

Polizia giudiziaria di Arpa, d’intesa con la Procura della

Repubblica di Pavia, hanno scoperto una discarica abusiva a

Vigevano.

“Questo ritrovamento – ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima

di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo – rappresenta un altro

successo di ‘Savager’, messo a punto da Arpa Lombardia e

finanziato dalla Regione Lombardia. A conferma dell’importanza

delle azioni di prevenzione”.

L’area sequestrata, circondata da campi agricoli, conteneva

circa 2.000 metri cubi di rifiuti, depositati abusivamente in

uno spazio di circa 5.000 metri quadrati.

I rifiuti, classificati come speciali, pericolosi e non

pericolosi, secondo i primi accertamenti condotti da Arpa

comprenderebbero: macerie edili, rottami di ferro, carcasse di

veicoli, pneumatici, bancali, plastica, fusti, container, terra

e rocce da scavo.

“La scoperta della discarica abusiva aVigevano conferma che le nuove tecnologie sono fondamentali e

che Regione Lombardia, in tal senso, e’ stata lungimirante

finanziandone l’acquisto. Cosi’ come risulta fondamentale e

decisiva l’azione della Polizia Locale per quanto riguarda la

prevenzione e la repressione”. E’ quanto afferma l’assessore

regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo

De Corato in merito alla scoperta di una discarica abusiva a

Vigevano. “Oltre al normale monitoraggio e alla prevenzione –

continua De Corato – sono necessari strumenti per la

videosorveglianza come telecamere e droni di ultima generazione.

Per questo sosteniamo le Amministrazioni locali con bandi

mirati, al fine di dare supporto concreto a chi opera sul

campo”.

Redazione