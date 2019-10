RIVOLTA D’ADDA/CR. IMMIGRAZIONE, DE CORATO: SERVONO INTERVENTI CONCRETI PER CONTRASTARE SFRUTTAMENTO

Milano, 16 ottobre 2019 – L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, commenta la

denuncia presso la Procura di Cremona di un incensurato,

indiano, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Dalla testimonianza di tre lavoratori provenienti da Pakistan,

Guinea e Gambia, infatti, sarebbe emersa una condizione di

sfruttamento ai loro danni che, per mantenere le proprie

famiglie, erano costretti a distribuire volantini per 12 ore al

giorno a 2,5 euro l’ora.

GRAZIE AI CARABINIERI – “Ringrazio i Carabinieri di Rivolta

d’Adda – afferma De Corato – per aver portato alla luce, con le

loro indagini, l’ennesimo caso di sfruttamento di migranti da

parte di altri stranieri. Tutto questo avviene nel silenzio piu’

assoluto di chi, ogni giorno, si straccia le vesti in favore

delle politiche di accoglienza. Sono persino gli stessi

stranieri a sfruttare e sottopagare i migranti, in questo caso,

provenienti da Pakistan, Guinea e Gambia. E non e’ la prima volta

che in Lombardia si registrano episodi di questo tipo”.

RAPPORTO ORIM – “Ormai e’ chiaro – aggiunge l’assessore regionale

– che la situazione in Italia e sul nostro territorio merita

ulteriori interventi concreti e non estemporanei. Secondo i dati

di Orim e Polis Lombardia, infatti, la nostra regione ospita

1.153.835 stranieri e 112.000 clandestini.

STRANIERI CHE SFRITTANO STRANIERI – “Di fronte a questi numeri

decisamente troppo alti – conclude De Corato – purtroppo non

sorprende che siano gli stessi extracomunitari a rendere in

schiavitu’ altri stranieri, siano essi regolari, asilanti o

clandestini”.