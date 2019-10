SISMA MANTOVA, PRESIDENTE FONTANA FIRMA TRE ORDINANZE

DESTINATI 410.000 EURO A CIMITERO, SALA CIVICA E TRE AZIENDE

Milano, 16 ottobre 2019 – Il presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana, in qualita’ di Commissario delegato per

l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato 3

ordinanze, pubblicate sul Burl di oggi, 16 ottobre, con le quali

vengono stanziati fondi a favore dei territori della provincia

di Mantova colpiti dal sisma del 2012.

CIRCA 340.000 EURO A CIMITERO SAN GIACOMO DELLE SEGNATE – In

particolare, con l’Ordinanza n.517, vengono finanziati, per una

spesa complessiva pari a 338.127,33 euro, i lavori di

ristrutturazione con miglioramento sismico del complesso

cimiteriale del Comune di San Giacomo delle Segnate lesionato

dal sisma.

CIRCA 50.000 EURO PER SALA CIVICA SAN GIOVANNI DEL DOSSO – Con

l’Ordinanza n.516, inoltre, viene destinato un contributo

provvisorio, pari a 49.201,13 euro, al Comune di San Giovanni

del Dosso, per la manutenzione straordinaria della Sala Civica

Polivalente, che ha avuto danni indiretti da sisma a causa

dell’utilizzo che ne e’ stato fatto nella fase di emergenza.

OLTRE 20.000 EURO A TRE AZIENDE – Con l’Ordinanza n.515, infine,

si concedono contributi a tre aziende localizzate nei Comuni di

Gonzaga, San Benedetto Po e Pegognaga, per un totale di

20.394,40 euro, per la realizzazione di interventi finalizzati

alla rimozione delle carenze strutturali e, quindi, al

miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.