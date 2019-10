Besate. Aggiornamento incidente di un bus di linea

(mi-lorenteggio.com) Besate, 17 ottobre 2019. Alle ore 15.04 del 17/10/2019 dalla SS526 all’altezza del Comune di Besate (MI) la CUR 112 di Milano inoltra all’emergenza sanitaria una chiamata proveniente da parte di un coinvolto per un bus di linea verosimilmente uscito di strada con circa 50 persone a bordo tra le quali diversi giovani. Il bus risulta danneggiato con vetri infranti e pneumatici esplosi. La SOREU Metropolitana invia: 2 MSA2 (automedica) 1 MSA1 (autoinfermieristica) 6 MSB (mezzi di soccorso di base) 1 squadra di coordinamento maxiemergenze Dopo la valutazione medica avvenuta sul luogo dell’evento, solo otto persone (5 adulti e 3 minorenni), seppur classificate come codice minore (cod. verde) sono risultate meritevoli di approfondimenti diagnostici ospedalieri ulteriori e sono quindi stati trasportati nei seguenti ospedali: Pavia, Magenta, Vigevano, Humanitas di Rozzano. Di queste otto persone una ha rifiutato il trasporto in ospedale. Le restanti persone coinvolte sono state valutate e gestite in loco da parte dei mezzi avanzati coordinati dalla squadra speciale maxiemergenze appositamente attivata. La presenza di medici e infermieri adeguatamente addestrati per le maxiemergenze, ha consentito di valutare le persone sul luogo dell’incidente, sgravando di fatto gli ospedali limitrofi all’evento.



Redazione