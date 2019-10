(mi-lorenteggio.com) Besate, 17 ottobre 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la SS 527 un pullman di linea, con numerosi bambini a bordo uscito di strada. Dichiarata la maxiemergenza (non per la gravità dell evento, in quanto inbambini erano tutti in buone condizioni) ma per il numero dei coinvolti.

Il bilancio è di sette persone in codice verde in ospedali della zona. Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato temporaneamente bloccato.

V. A.