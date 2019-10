Corsico. Violenze in famiglia, arrestato marito violento

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 17 ottobre 2019 – I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo, originario delle isole Mauritius, nato nel1961, operaio, censurato, responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie connazionele classe 1959 e della figlia di anni 18.

I militari, intervenuti in via II giugno, su segnalazione del Numero Unico 112, sorprendevano l’uomo mentre aggrediva fisicamente la moglie con calci e pugni.

I Carabinieri hanno trovato sul pavimento dell’abitazione numerose ciocche di capelli della malcapitata, strappate dal marito durante la lite.

La vittima, soccorsa da personale sanitario, ha rifiutato le cure mediche.

Dai successivi approfondimenti investigativi è stato appurato dai militari, che, in passato, il reo aveva già posto in essere comportamenti violenti nei confronti della donna e della figlia.

L’ arrestato è stato arrestato e portato presso casa circondariale di Milano San Vittore.

V. A.