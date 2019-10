DIRITTI DELL’INFANZIA. AL VIA L’INIZIATIVA “LA SFATINA SFATA PREGIUDIZI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2019 – La Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Milano Anna Maria Caruso, in collaborazione con Smemoranda, ha lanciato l’iniziativa “La Sfatina sfata pregiudizi”, una campagna di sensibilizzazione dedicata agli adolescenti sui temi dell’uguaglianza sociale, dell’accettazione di sé e della lotta a ogni forma di discriminazione.

Il personaggio della Sfatina nasce dalla matita del disegnatore Maicol & Mirco, celebre per i suoi tragicomici Scarabocchi. Ogni mese sul sito Smemoranda.it la Sfatina regala pillole filosofiche per sfatare anche i pregiudizi più radicati. Nella sua rubrica, online a partire dal 21 ottobre, ci sarà spazio per un approfondimento o un’intervista sul tema, a cura della redazione di Smemoranda e della Garante.

“I giovani hanno forza, hanno entusiasmo, hanno idee, hanno sogni – commenta la Garante Anna Maria Caruso – e avere uno spazio e un tempo per raccontarsi e per ascoltarsi è una buona occasione per loro, ma è anche un’opportunità imperdibile per le Istituzioni che si occupano di loro. L’ufficio del Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si propone come un veicolo di trasmissione del pensiero dei giovani alle Istituzioni cittadine e come un discreto ma attento suggeritore di iniziative educative e sociali che rendano concreti i loro diritti. Perché, come dice la Garante Nazionale dell’Infanzia, i diritti o sono di tutti o non sono di nessuno”.

“La Smemo è nata dal movimento degli studenti – raccontano i direttori di Smemoranda Nico Colonna e Gino&Michele – e ha raccolto fin da subito l’urgenza dei giovani di esporsi e partecipare alle questioni sociali. Con il tempo siamo diventati una comunità creativa che condivide, sulla carta e nel Web, legami culturali forti, voglia di vivere e di contare. L’obiettivo resta sempre lo stesso: esprimere la propria visione del mondo con spirito critico e ironia. Abbiamo cercato di mettere sempre al centro l’ottimismo e i valori positivi come la pace, l’uguaglianza, la solidarietà, il libero pensiero contro ogni forma di pregiudizio. Vorremmo contribuire nel nostro piccolo a valorizzare i giovani non come spettatori passivi, ma come ciò che in realtà sono: i veri protagonisti del cambiamento”

La campagna “La Sfatina sfata pregiudizi” ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano sulla pagina pubblicata sul diario Smemoranda 16 mesi 2020, distribuito con una tiratura di circa 575mila copie su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa nasce per sensibilizzare gli adolescenti sul solco delle attività di promozione dei diritti dei minori che la Garante porta avanti dal 2016 nelle scuole e con le realtà Istituzionali e del no-profit cittadino.