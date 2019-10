Lissone. Sosta a pagamento, tutte le agevolazioni già in vigore: le tariffe

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 17 ottobre 2019 – Abbonamenti riservati ai pendolari, gratuità della sosta nell’orario di pranzo, facilitazioni per consentire di pagare l’effettiva permanenza sulle strisce blu.

Sono alcune delle agevolazioni già in vigore – e confermate anche per il futuro – relative ai parcheggi a pagamento sul territorio cittadino.

Modalità per venire incontro alle esigenze degli automobilisti, garantendo la rotazione delle auto sugli stalli a disposizione nel Centro della città, e per garantire maggior ordine e controllo nelle strade cittadine.

GRATUITA’ ORARIO PRANZO

Le strisce blu sono in vigore dalle 8.30 alle12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; su tutto il territorio, per i parcheggi in superficie, è prevista la gratuità dalle 12.30 alle 15.00, e dalle 19 alle 8.30. La sosta è sempre libera nei giorni festivi.

GRATUITA’ PER DIVERSAMENTE ABILI

La sosta per i soggetti diversamente abili, in possesso dell’apposito contrassegno disabili, è sempre gratuita sulle strisce blu del territorio.

FRAZIONAMENTO TARIFFA ORARIA

Per favorire le soste brevi, è prevista la possibilità di frazionare la tariffa oraria in vigore. Nelle zone Fumagalli, Dante, Agostoni e Padania, la tariffa oraria è di 0,60 €/h con minimo di 0,20 €; nelle restanti zone, 0,90 €/h con pagamento minimo di 0,30 €.

PASS SOSTA RESIDENTI

Per i residenti delle Zone Rossa e Gialla è previsto un pass sosta con validità triennale che da diritto a una sosta nella Zona Gialla di un massimo di quattro ore consecutive nell’arco della medesima giornata.

PASS SOSTA ATTIVITA’ COMMERCIALI

Per i titolari (o loro delegati) di un’attività all’interno delle aree Rosse e Gialle è previsto un pass sosta con validità triennale che da diritto a una sosta nella Zona Gialla di un massimo di quattro ore consecutive nell’arco della medesima giornata.

FACILITAZIONI PER IL PAGAMENTO

Oltre che con carte bancarie contactless – per facilitare il pagamento della sosta a coloro che hanno necessità di sostare frequentemente – presso lo sportello SCT GROUP (via XX Settembre 91) sono disponibili le Tessere prepagate che consentono di utilizzare un credito pre-pagato, senza aver bisogno di utilizzare moneta contante al parcometro.

PAGAMENTO TRAMITE APP

Ad integrare la modalità di pagamento, è stata fornita da SCT GROUP anche la possibilità di effettuare il pagamento comodamente dallo smartphone tramite l’App SOSTA PIU’, pagando l’effettivo minutaggio di permanenza sullo stallo.

ORARIO PARCHEGGIO RETRO PREPOSITURALE

In Piazza Fumagalli (retro Prepositurale) la regolamentazione oraria della sosta a pagamento è diversa da quella della città: le strisce blu sono valide dalle 10 alle 17.45, senza l’interruzione (gratuità) durante la pausa pranzo.

TARIFFA GIORNALIERA PER I PENDOLARI

Nella zona della stazione (Piazzale Padania e Via Agostoni) è confermata la tariffa agevolata a 2€ al giorno valida per tutta la giornata nei giorni feriali.

ABBONAMENTI PER I PENDOLARI

Per i possessori di un abbonamento di trasporto pubblico è possibile sottoscrivere abbonamenti mensili o trimestrali rispettivamente a 15 e 35 €.

GRATUITA’ ORA SOSTA PARK INTERRATO PIAZZA LIBERTA’

Nel parcheggio interrato di Piazza Libertà – aperto dalle 8.00 alle 20.00 – la prima ora di sosta è gratuita, fruibile da ogni automobilista una volta al giorno. Per ottenere l’agevolazione, è sufficiente prelevare il ticket dal parcometro senza inserire il numero di targa del veicolo.

ABBONAMENTO PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA LIBERTA’

Per il parcheggio interrato di Piazza Libertà è prevista la possibilità di stipulare abbonamenti con tre differenti tipologie di soluzione:

► Diurno 90.00€ a trimestre

Tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.00, riservato alle attività e ai dipendenti delle attività presenti nel raggio di 200 mt. dal parcheggio

► Notturno 70.00 € a trimestre

Tutti i giorni dalle 20.30 alle 8.00 riservato ai residenti nel raggio di 200 mt. dal parcheggio

► H24 150.00 € a trimestre

Tutti i giorni tutto il giorno, subordinato all’evasione degli abbonamenti precedenti