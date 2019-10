MILANO, ON. MORELLI (LEGA): “GRAVE DENUNCIA DEI TASSISTI. COMUNE NON ASCOLTA E FA SOLO SPOT, LEGA LANCIA #STOCOLTAXI”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2019 – “Tra una riduzione di carreggiata e un intoppo per le auto, il sindaco Sala è sordo ai contributi di una categoria che vive le strade di Milano 24 ore al giorno. Se i tassisti denunciano il disinteresse della giunta alle proposte della categoria significa che Sala è “tagliato a fare il sindaco” soprattutto quando si autoincensa negli studi Tv. Intanto, malgrado i bastoni tra le ruote di chi usa l’auto, i dati ambientali dimostrano che questa guerra ideologica porta risultati disastrosi da tutti i punti di vista. La Lega è dalla parte di chi lavora e da oggi lancia l’iniziativa #stocolTaxi presentando come mozioni in consiglio comunale le proposte della categoria perché, almeno, queste possano essere discusse pubblicamente”.

Così interviene l’on. Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

