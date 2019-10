PALAZZO MARINO. DOMANI FLASH MOB CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2019 – Domani, venerdì 18 ottobre, in piazza Scala 2, il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano, nell’ambito del progetto “Derive e approdi” lanciano il flash mob “Milano non..tratta”, in occasione della tredicesima Giornata europea contro la tratta di esseri umani. L’appuntamento è alle 16:30 di fronte a Palazzo Marino, con palloncini arancioni, street art e volantini, per sensibilizzare i cittadini sulla sfida rappresentata dalla lotta alla tratta e allo sfruttamento delle persone.

Il progetto “Derive e Approdi” è partito a Milano nel 2017 ed è stato prorogato fino a maggio 2020 grazie a un cofinanziamento del Dipartimento Pari Opportunità (2.025.400 euro) e del Comune (300.000 euro). Sono circa 200 le persone che hanno avviato un percorso di accoglienza nell’ambito del progetto e più di 5.000 i contatti volti all’emersione del fenomeno. Si tratta per lo più di donne vittime dello sfruttamento sessuale, ma è presente anche una minoranza di uomini e di transessuali.

Redazione