PARABIAGO. NOMINATA L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA

(mi-lorenteggio.com) Parabiago (Milano), 17 ottobre 2019 – La giornalista e scrittrice Barbara Benedettelli, in data odierna, è stata nominata Assessore del Comune di Parabiago, con delega alla Sicurezza, alla Prevenzione Stradale, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile. A rendere ufficiale l’incarico è stato il Sindaco Raffaele Cucchi, che intende avvalersi del contributo di una donna da sempre impegnata nel mondo del sociale. Barbara Benedettelli – anche socio fondatore e vicepresidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime – nel corso degli anni ha dato vita a una serie di iniziative a favore delle vittime dei reati violenti e della strada, ponendo in luce la mancanza di vera giustizia, le lacune del sistema per quanto riguarda i loro diritti e le mancanze nel duro percorso che segue il reato. In particolare ha posto tenacemente in rilevo il danno subito dalle famiglie delle vittime di omicidio, alle quali ha dato voce nel saggio “Vittime per sempre”. Barbara Benedettelli, che da un decennio si occupa in qualità di attivista e ricercatrice anche di donne vittime di violenza all’interno delle relazioni intime, dal 2016 ha ampliato il campo di studio e di intervento al fenomeno della violenza femminile, affrontando con coraggio il tabù relativo alla violenza delle donne verso gli uomini che dicono di amare e verso i figli. Tema descritto attraverso una meticolosa raccolta di fatti, dati e testimonianze nel saggio “Cinquanta sfumature di violenza”, nel quale si afferma la necessità di superare gli stereotipi di genere e affrontare il gravoso fenomeno della violenza domestica nel suo insieme. “Assumo l’incarico consapevole della grande responsabilità che richiede il ruolo – afferma il neo Assessore – il tempo a mia disposizione è poco, ma insieme al sindaco Cucchi, al Comandante della Polizia Locale Maurizio Morelli, all’Assessore Elisa Lonati, sono certa che riusciremo a inserire, nella comunità di Parabiago, nuovi importanti tasselli nei settori di mia competenza. Prevenzione sara’ la parola d’ordine del mio mandato ”.

“Siamo felici – ha dichiarato il Sindaco successivamente alla nomina – che Barbara Benedettelli abbia deciso di mettere esperienza e competenza al servizio della nostra città, siamo certi che la sua sensibilità verso le fragilità possa aggiungere valore a quanto stiamo già facendo in tema sociale. Benvenuta” Benedettelli porrà da subito l’accento su questi grandi temi, partendo dalla celebrazione di due importanti giornate che cadono nel mese di novembre insieme a quella più nota per l’eliminazione della violenza contro le donne: la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della strada e la Giornata Internazionale dell’uomo.

Redazione