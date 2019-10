Rozzano. Spaccia ai domiciliari, sorpreso dai Carabinieri

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 17 ottobre 2019 – I Carabinieri della Tenenza hanno arrestato in flagranza un uomo italiano, classe 1978, domiciliato a Rozzano, già sottoposto in regime di arresti domiciliari, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.

I militari, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti all’esterno della sua abitazione, procedevano a perquisizione domiciliare trovandolo in possesso di

– gr. 10 di cocaina, nascosta nel locale lavanderia tra il bucato;

– materiale vario utile alle operazione di pesatura e confezionamento dello stupefacente;

– somma contante pari ad euro 1100.00, considerata il provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato portato in caserma in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.

V. A.