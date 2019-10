TRENI, IN LOMBARDIA SOPPRESSIONI RIDOTTE DEL 75% E PUNTUALITA’ MEDIA DAL 75 ALL’82%

TERZI: A BREVE IN SERVIZIO PRIMI NUOVI TRENI COMPRATI DA REGIONE; GOVERNO E RFI DEVONO GARANTIRE INFRASTRUTTURE ALL’ALTEZZA”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2019 – Soppressioni ridotte del 75% (da 120 a

40 al giorno, di cui solo l’1,4% direttamente riconducibile a

Trenord) e puntualita’ che passa dal 75% dell’autunno scorso

all’attuale 82%.

Questi i principali dati emersi durante la Commissione

‘Territorio e Infrastrutture’ cui ha partecipato l’assessore

regionale alle Infrastrutture, trasporti e Mobilita’ sostenibile,

Claudia Maria terzi, insieme all’amministratore delegato di

Trenord, Marco Piuri.

“Complessivamente – ha detto Terzi – le notizie sono positive

anche se, questa estate, ci sono state problematiche legate

soprattutto alla difficolta’ di gestire temperature molto alte

per la parte piu’ vetusta della flotta, quella di derivazione

statale che ha 32 anni di media con punte di 45 anni, mentre

quella conferita da Regione Lombardia ha 9 anni di media”.

LE PERFORMANCE DI ALCUNE TRATTE – In seguito agli interventi

messi in campo di concerto con Trenord in ordine alla

programmazione del servizio sulla S9 Saronno-Seregno-Albairate,

ad esempio, la puntualita’ e’ cresciuta di 13 punti percentuali,

raggiungendo l’87%. Miglioramenti si sono registrati sulle linee

dell’Est della Lombardia come la Milano-Bergamo via Treviglio e

la Brescia-Cremona che hanno guadagnato 11 punti, raggiungendo

rispettivamente l’83% e l’87%. Un +10% l’ha fatto registrare

anche il collegamento transfrontaliero S40 Varese-Mendrisio-Como

che raggiunge il 94%.

Notevole anche la performance del collegamento aeroportuale, con

il Malpensa Express che registra una puntualita’ superiore al

90%, trasportando il 40% di passeggeri in piu’ rispetto allo

scorso anno, oltre 1,2 milioni in 2 mesi e mezzo.

TAVOLI AD HOC PER LINEE PIU’ IN SOFFERENZA- “Abbiamo deciso con

Trenord di far partire tavoli ad hoc sulle linee – ha aggiunto

Terzi – che invece hanno fatto registrare peggioramenti.

Quest’anno svolgeremo tempestivamente i tavoli di quadrante a

cui faranno seguito incontri ad hoc con i comitati dei pendolari

delle linee piu’ in sofferenza”.

Materiali vetusti e vincoli infrastrutturali (binari unici,

passaggi a livello, lavori sulle reti) stanno incidendo sulle

performance delle linee Milano-Sondrio-Tirano e S8 Lecco-Milano

e della S11 Milano-Como-Chiasso, con quest’ultima che pur avendo

registrato un incremento di 11 punti non va oltre il 70% di

puntualita’.

RFI INVESTA SULLA RETE – “E’ chiaro pero’ – ha proseguito Terzi –

che non si puo’ prescindere dagli interventi che Rfi deve mettere

in atto sulla rete. Buona parte dei disagi dipendono appunto

dalle condizioni dell’infrastruttura. La Lombardia sconta anni

di mancati investimenti da parte dello Stato centrale. Il

Governo si dia una mossa, i pendolari non possono piu’ aspettare.

Serve un’infrastruttura ferroviaria finalmente all’altezza della

Lombardia, sia in termini di potenziamento che di manutenzione”.

INVESTIMENTI DI REGIONE SULLA RETE DI FERROVIENORD – “Anche

l’opposizione – ha aggiunto Terzi – riconosce che

l’infrastruttura di Ferrovienord e’ piu’ efficiente. Questo perche’

Regione investe molto sulla rete che afferisce alla societa’

controllata. Sono in corso investimenti importanti nell’ordine

di 400 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 260 milioni di

interventi previsti”.

I 176 NUOVI TRENI – L’assessore Terzi ha anche confermato che i

primi nuovi treni, acquistati dalla Regione con un investimento

di 1,6 miliardi di euro, sono pronti. In totale saranno 176 per

Trenord. “Stiamo lavorando – ha spiegato – su un piano di

introduzione generale. Non appena il piano sara’ definito, lo

condivideremo con tutti i soggetti interessati e i

rappresentanti dei pendolari. E’ chiaro che bisognera’ seguire un

criterio ben preciso, di ordine squisitamente tecnico, prima di

inserirli nel sistema. Partiremo con la sostituzione dei treni

piu’ vecchi e inoltre dovremo tenere conto delle caratteristiche

dei convogli che man mano saranno consegnati. E’ evidente che

dove ci sono treni che portano 800 persone non possiamo inserire

convogli che hanno capacita’ piu’ contenuta. E bisogna anche

tenere conto che per ogni nuovo treno il personale deve essere

debitamente formato. Stiamo cercando di accelerare su questo

versante”.

