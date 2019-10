Alla scoperta del continente nuovissimo: l’Australia

Milano, 18 ottobre 2019 – Le vacanze fanno parte della nostra cultura, sia perché in quanto abitanti di un paese con un’impronta fortemente turistica sappiamo dar valore a questo aspetto, sia perché con il tempo è diventata parte della nostra vita quotidiana.

Sono iconiche le immagini di famiglie che mettono da parte qualche moneta ogni giorno così da potersi pagare una vacanza o la macchina carica di valigie e borse pronta a partire.

E questa attitudine e questa indole sono rimaste le stesse nel corso degli anni, l’unica cosa ad essere cambiata è la meta della nostra vacanza.

Un tempo eravamo costretti a scegliere destinazioni il più vicino possibile, date le difficoltà che nascevano per raggiungere paesi lontani. Oggi grazie alla globalizzazione e al miglioramento tecnologico queste barriere sono state distrutte e, più che mai, tutto il mondo è paese.

Ecco quindi come una nazione un tempo irraggiungibile, come l’Australia, sia diventata una delle nuove mete turistiche più apprezzate al mondo.

Scoprire l’Australia

Delle tante caratteristiche che attirano turisti da tutto il mondo, l’aspetto migliore di questo paese è la sua capacità di soddisfare le passioni di persone diverse.

L’Australia nel tempo ha ottenuto tre etichette che quasi tutti conoscono: è il paese in cui si va alla ricerca di lavoro (prendendo il posto degli Stati Uniti), è il paese in cui è difficile entrare per la rigida frontiera ed è il paese con una ricchezza faunistica unica nel suo genere.

Se i primi due aspetti non ci interessano in quanto turisti, il terzo invece è uno dei motivi principali per cui sempre più persone si recano in questo paese: scoprire la barriera corallina, i canguri, i koala, le conformazioni rocciose uniche al mondo senza dover rinunciare al progresso e alle comodità tecnologiche che si trovano all’interno delle città più grandi.

Tanti possono essere, quindi, i motivi per cui siamo spinti verso questa nazione, ma di quali documenti avremo bisogno e quanto è effettivamente difficile ottenerli?

Come viaggiare in Australia?

Programmare un viaggio dall’altra parte del Mondo richiede un lungo studio e molta attenzione da parte del turista. È necessario conoscere le variazioni climatiche che andremo a incontrare (ricordando le differenze che si trovano nel cambiare emisfero, passando da quello boreale a quello australe).

Se la maggior parte di questi quesiti trovano risposta online, spesso c’è della confusione per quanto riguarda la documentazione necessaria. Innanzitutto, è necessario avere un passaporto? Sì, purtroppo la carta di identità, che ci permette di viaggiare in altri paesi europei, non è sufficiente per un viaggio di questa portata. Per questo, se ancora non l’hai fatto, armati di foto e recati presso l’organo competente per ottenere il tuo passaporto.

Oltre a questo sarà necessario un visto: se un tempo era necessario perdere tempo e denaro per andare fisicamente all’ambasciata a richiederlo, oggi è possibile ottenerlo direttamente online grazie a servizi come iVisa.

Come è lecito aspettarsi, svolgere la procedura online permette di ridurre significativamente i tempi di emissione del documento e le spese che l’utente deve sostenere.

L. M.