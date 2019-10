Cani: la buona alimentazione inizia da quando si è cuccioli

Milano, 18 ottobre 2019 – Sin da cuccioli bisogna alimentare i propri cani con una dieta corretta, sana ed equilibrata. E rispettare alcune fondamentali regole.

L’alimentazione deve essere sempre relazionata alle specifiche caratteristiche del cane e scelta in base al suo peso, all’età, alla fase di crescita in cui si trova ed alla razza a cui appartiene.

Nel caso dei cuccioli bisogna scegliere un’alimentazione appropriata che sia calibrata alla loro età e che garantisca il giusto equilibrio nutrizionale per la loro crescita.

Bisogna poi essere regolari nella somministrazione dei pasti, scegliendo alimenti digeribili ed adatti alle loro esigenze oltre che appetibili e gustosi.

Si possono impartire le buone regole di alimentazione sin da quando il cane è un cucciolo: innanzitutto bisogna creare una zona per il pasto, un luogo tranquillo e facilmente accessibile da parte dell’animale, nel quale si potrà collocare anche una ciotola di acqua, che deve essere cambiata regolarmente affinché risulti sempre fresca e pulita.

Nei primi mesi i cuccioli mangiano fino a 3-4 volte al giorno e dato che la loro masticazione è ancora alle prime fasi, bisognerà ricordarsi di inumidire il loro cibo. A partire dai 5 mesi il cucciolo inizia a diventare più adulto e le razioni di cibo possono passare a diventare 2, una la mattina e una la sera.

Cani adulti ed anziani: cosa mangiano?

Per l’alimentazione di un cane adulto bisogna tener sempre conto anche del suo stile di vita: un cane dinamico che fa molto esercizio fisico necessita di un’alimentazione ricca di proteine, con un numero contenuto di grassi, molti sali minerali, poca fibra e in misura non troppo alta di carboidrati.

I cereali sono ammessi nella dieta canina, ma solo in piccole quantità in quanto l’intestino dei cani non riesce facilmente ad assorbirle.

I cani anziani hanno invece bisogno di cure e di attenzioni particolari, soprattutto per quanto riguardo il cibo. A partire dai 9-10 anni di vita dell’animale, l’alimentazione deve essere formulata per rispondere alle sue specifiche esigenze.

In questa fase il metabolismo di un cane anziano rallenta, e dato che diminuisce anche la sua attività fisica, aumenta la massa grassa e diminuisce quella magra, con un rischio maggiore di sviluppare l’obesità.

La quantità di cibo deve perciò essere ridimensionata, suddividendo i pasti in tre volte al giorno, in modo da far lavorare meglio il sistema intestinale del cane.

L’alimentazione deve essere sempre prettamente proteica, scegliendo proteine di qualità e propendendo maggiormente per la carne bianca mentre il fabbisogno di carboidrati e zuccheri è minore, dato che un’altra patologia a cui vanno incontro i cani anziani è appunto il diabete.

Se si sceglie di produrre da soli la pappa per il proprio cane bisogna fare molto attenzione a bilanciare insieme gli ingredienti, evitando di improvvisare ricette che andrebbe a sfavore della salute e del benessere dell’animale.

L’alimentazione industriale, ovvero bocconcini o crocchette, ha il vantaggio di essere già pronta ma anche di essere perfettamente bilanciata e formulata per le specifiche esigenze del cane. Bisogna ricordarsi, prima di acquistare un prodotto specifico per cani, di controllare sempre i valori riportati sull’etichetta.

Elette le crocchette cani miglior qualità prezzo, l’alimentazione Dogbauer è da anni approvata dagli allevatori, che raccomandano questi prodotti alle persone che adottano i loro cuccioli.

Appetibili e di qualità, le crocchette Dogbauer sono state studiate anche per venire incontro ai bisogni di ogni tipologia di cane.

Qual è l’alimentazione migliore per cani di razza?

L’alimentazione corretta per i propri cani è quella che asseconda le loro esigenze nutritive. E soprattutto i cani di alcune razze necessitano di un cibo specifico e bilanciato secondo determinate necessità.

Alcune razze infatti tendono al sovrappeso e per questo bisogna scegliere per loro un’alimentazione a ridotto apporto calorico, altre hanno una predisposizione per malattie articolari e quindi la somministrazione di cibo adeguato alla propria razza diventa essenziale per preservare salute e benessere dell’animale.

I labrador per esempio sono noti per essere cani voraci e quindi il cibo ideale per questa razza è a ridotto contenuto calorico, con ingredienti che favoriscono facilmente il senso di sazietà.

I pastori tedeschi possono essere affetti da una digestione particolarmente difficile e la loro alimentazione pertanto, dovrà essere facilmente assimilabile dall’organismo.

I chihuahua, così come i bulldog francesi, sono cani con la predisposizione a problematiche articolari e bisogna aver cura di non dare loro troppo cibo calorico proprio per non andare a creare danni alle articolazioni in caso di sovrappeso.

L. M.