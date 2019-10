Come vincere al bingo in sala e online: le strategie

Milano, 18 ottobre 2019 – Il bingo è uno dei giochi più amati sia nelle sale da gioco sia online. Essendo basato principalmente sulla fortuna, non si può dire che esistano dei veri e propri trucchi per vincere. Tuttavia vi sono delle strategie per ottimizzare le possibilità di vincita ed esaudire così il sogno di poter urlare “bingo!”.

Se si desidera giocare dal vivo, la prima strategia da attuare è la scelta accurata della sala da gioco, perché sale diverse presentano spesso differenti premi e regole riguardo il calcolo del montepremi. Anche il numero di giocatori presenti è un elemento molto importante, perché maggiore è il numero di persone che giocano e minore è la probabilità di vincita, in quanto il numero di avversari aumenta.

L’avversario principale nel gioco sono, infatti, gli altri partecipanti, che possono coprire la cartella per primi. Di contro, maggiore è il numero di cartelle vendute e maggiore sarà il montepremi. Bisogna quindi decidere tra vincere meno ma con più probabilità o puntare a un montepremi più alto avendo maggiore concorrenza e quindi minori possibilità di vincita.

La scelta della sala influisce anche su quella della cartella, perché alcune sale consentono di acquistare cartelle a prezzi differenti, e pertanto andrà selezionata in base al budget disponibile.

Una volta decisa la sala più adatta alle proprie esigenze, è il momento di selezionare le cartelle. I giocatori più esperti non effettuano l’acquisto a caso e generalmente selezionano cartelle che abbiano numeri diversi tra loro.

Per aumentare la probabilità di vincita è meglio acquistare più di una cartella ma il numero andrà considerato sia in base al proprio budget, sia in relazione al montepremi perché se il premio in palio non è alto, non conviene spendere troppo denaro per comprare molte cartelle.

Anche se le regole e i meccanismi del gioco sono i medesimi, il bingo o la tombola online, rispetto alla sala presenta alcune differenze e alcuni vantaggi che possono essere sfruttati per aumentare le possibilità di vittoria. Molti siti online offrono, infatti, dei bonus di benvenuto a tutti i giocatori che acquistano cartelle per la prima volta. Il bonus può essere erogato sotto forma di credito aggiuntivo, correlato o non al primo deposito nell’account di gioco, o in forma di cartelle gratuite.

Inoltre i moderatori propongono spesso dei “chat games”, piccoli giochi e indovinelli all’interno delle chat che premiano i giocatori più veloci, mettendo a disposizione dei bonus per vincere cartelle gratuite.

Un ulteriore vantaggio offerto dal gioco online è la funzione dell’auto-completamento, normalmente impostata di default, che copre automaticamente i numeri usciti evitando così il rischio di perderne alcuni per distrazione.

Il bingo online offre quindi diversi benefici, sia in termini di comodità, data la possibilità di giocare da casa, sia in termini di varietà, essendo disponibili tantissime versioni del gioco, con jackpot, partecipanti, costi e bonus differenti.

Alcune sale, infine, fanno sconti a chi acquista più cartelle durante particolari promozioni: in questo caso è bene sfruttare tutti i consigli dati sinora e, in base al budget prefissato, scegliere la sala con meno partecipanti, che sia fisica o online, con le cartelle meno costose e acquistarne più di una.

L. M.