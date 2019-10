CorriBicocca, oltre 2500 iscritti. Tutto pronto per domenica 20 ottobre

Superato il numero di iscritti dello scorso anno. La seconda edizione della gara podistica dell’Università di Milano-Bicocca aperta a tutti e senza barriere partirà dal Bicocca Stadium. A dare il via alla manifestazione, l’attore e speaker Germano Lanzoni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 ottobre 2019 – Torna domenica 20 ottobre con oltre 2500 iscritti CorriBicocca, la gara podistica dell’Università di Milano-Bicocca, organizzata insieme al CUS Milano. Partenza e arrivo saranno davanti all’ingresso del nuovo centro sportivo “Bicocca Stadium”.

Conosciuto come attore teatrale, comico e speaker del Milan, Germano Lanzoni, animerà la mattinata e darà il via alla corsa.

CorriBicocca si conferma la corsa dell’inclusività, aperta a tutti e senza barriere e quest’anno conquista ancora più spazio: il percorso, infatti si snoderà non solo tra le vie del campus ma dell’intero quartiere Bicocca. Anche stavolta sarà possibile correre per cinque o dieci chilometri – una camminata ludico-sportiva non competitiva – oppure in team di tre persone, anche in questo caso una corsa non competitiva, ma con rilevazione del tempo sull’intero terzetto, o ancora, ci si potrà iscrivere alla dieci chilometri competitiva, riservata ai tesserati FIDAL e ai titolari di Runcard.

Novità di questa edizione sarà il premio speciale per il “gruppo più numeroso” che verrà assegnato al dipartimento che schiererà il maggior numero di runner. Docenti, studenti e personale, dunque, correranno per lo stesso titolo e si sfideranno per il trofeo.