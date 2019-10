Incontro del nuovo Comandante della Guardia di Finanza e il Sindaco di Rho

Un momento di confronto sulla città

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 ottobre 2019 – Questa mattina, 17 ottobre, il Maggiore Leonardo Luigi Milone, Comandante della Guardia di Finanza Compagnia di Rho, ha fatto visita al Sindaco Pietro Romano, un incontro di approfondimento e scambio di opinioni su alcuni temi cittadini.

“Ho avuto occasione di conoscere il maggiore Leonardo Milone anni fa – afferma il Sindaco Pietro Romano – Persona che stimo e che sicuramente andrà a confermare la presenza positiva della Guardia di Finanza sul nostro territorio. Ho sempre sostenuto che è di fondamentale importanza la collaborazione tra Comune e Forze dell’Ordine in un’ottica di sicurezza e legalità sul territorio. Gli do il mio benvenuto a nome della città di Rho e gli auguro buon lavoro”.

“Ringrazio il Sindaco per l’accoglienza cordiale e ricambio di cuore. – afferma il Maggiore Milone – Il mio compito sarà di sicura collaborazione per l’affermazione della legalità anche economico-finanziaria oltreché di Ordine e Sicurezza Pubblica. Rho è una bellissima realtà ed una bellissima città e spero di poter esprimere il massimo nello svolgimento dell’incarico a me affidato”.