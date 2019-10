LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE INVALIDANTI, APPROVATA MOZIONE LEGA A COLOGNO MONZESE

MALANCHINI: DATORI DI LAVORO SIANO AGEVOLATI NEL SUPPORTO DEI DIPENDENTI GRAVEMENTE MALATI

MILANO, 18 SETTEMBRE 2019 – “Accolgo con soddisfazione la notizia dell’approvazione da parte del Consiglio comunale di Cologno Monzese di una mozione, a firma del gruppo Lega, che impegna il sindaco e la Giunta comunale a farsi portavoce delle istanze dei cittadini che, colpiti da patologie gravemente invalidanti, devono necessariamente assentarsi dal posto di lavoro per sostenere le cure necessarie. Un atto di indirizzo più che mai necessario, anche alla luce di quanto accaduto a Ennio Lentini, operaio 53enne colpito da leucemia mieloide acuta. L’uomo, ammalatosi nel 2016, aveva esaurito i giorni di malattia e non gli restava che l’aspettativa non retribuita: ad intervenire allora erano stati i colleghi dello stabilimento di Vimodrone e della Mattei Group di Zingonia, che hanno deciso di aiutarlo cedendogli in tutto 911 ore di ferie e permessi”. Così Giovanni Malanchini, Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia interviene in merito all’approvazione della mozione da parte del Consiglio comunale di Cologno Monzese. “L’uomo, insieme ai colleghi e ai vertici dell’azienda, era stato ricevuto dal Governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana: l’auspicio da parte dell’istituzione regionale – prosegue Malanchini – è che quello che a tutti è sembrato un caso eccezionale possa diventare un’occasione per tutti coloro che dovessero malauguratamente averne bisogno. I lombardi sono una comunità solidale, ma il dovere delle istituzioni, così come hanno fatto Regione Lombardia e il Comune di Cologno Monzese, è quello di sollecitare il Governo affinché possa essere garantito un supporto alle aziende e ai datori di lavori in modo che non si trovino abbandonati a se stessi nell’affrontare gravi problematiche che riguardano i loro dipendenti”.

Redazione