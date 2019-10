Lega, oltre 500 pronti a partire dall’area nord ovest del milanese per la manifestazione di Roma.

(mi-lorenteggio.com) LEGNANO, 18 ottobre 2019 – Ci saranno anche oltre cinquecento militanti e sostenitori del Ticino, l’area ovest del milanese, sabato 19 ottobre alla manifestazione della Lega in Piazza San Giovanni a Roma. In sole dieci ore e da giorni tutti i posti, tra pullman e treno speciale, sono andati esauriti. Da considerare anche le numerose auto e pullmini noleggiati in privato.

“La risposta dal territorio è stata importante, mai vista una reazione così rapida e massiva”, commentano gli organizzatori della Segreteria Provinciale del Ticino della Lega, situata a Legnano.

“Oltre ai nostri iscritti evidenziamo numerose adesioni da parte di cittadini non iscritti ma comunque simpatizzanti. Segno che la gente, anche e soprattutto quella che non si è mai schierata, è a fianco di Matteo Salvini. Questo sta a significare che qualcosa sta cambiando e che i cittadini sono stufi di una politica – quella adottata dal PD e dai 5 Stelle – condotta oramai solamente nei palazzi, senza più ascoltare gli operai, gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli studenti.”

“Diciamo no – proseguono dalla Segreteria Provinciale – al governo delle poltrone, dell’invasione, delle tasse e dei no allo sviluppo. La manifestazione di Piazza San Giovanni sarà aperta a tutti gli italiani che non vogliono un Governo fatto di rattoppi e ricatti renziani.”

A Roma, saranno presenti dal Ticino anche i deputati Massimo Garavaglia, Fabrizio Cecchetti e Fabio Boniardi, i Consiglieri regionali Simone Giudici, Silvia Scurati e Curzio Trezzani, i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri comunali del territorio.

