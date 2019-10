Milano. Si alza il sipario sulla stagione dell’Allianz Powervolley Milano

Presentazione ufficiale della squadra in Torre Allianz alla presenza di stampa e partner per l’inizio della

nuova stagione.

(mi-lorenteggio.com) MILANO, venerdì 18 ottobre 2019 – Primo appuntamento ufficiale per l’Allianz Powervolley Milano che, presentandosi pubblicamente a stampa, partner e appassionati di volley nella moderna location della Torre Allianz, ha mostrato il suo volto per l’inizio della stagione 2019 – 2020. Nella cornice dell’auditorium del grattacielo, la società del presidente Lucio Fusaro ha alzato il sipario

sul proprio campionato, che vedrà la squadra impegnata nell’anticipo di sabato 19 ottobre contro

Monza in trasferta a Busto Arsizio.

Parterre di alto prestigio per la conferenza stampa organizzata e promossa dalla società in stretta

sinergia con Allianz. L’accordo di partnership, ufficializzato a giugno 2019, ha infatti creato un

solido connubio tra le due realtà, consentendo al Gruppo Allianz di allargare ulteriormente la propria

attenzione dedicata al mondo sportivo ed in particolare nel volley, supportando Powervolley Milano

nello sviluppo di progettualità nella città e connettendo il raggiungimento di importanti risultati

sportivi alla creazione di iniziative ed eventi carichi di responsabilità sociale. Una collaborazione

che, partendo dai valori chiave della pallavolo, ha come obiettivo l’ambizione di creare una realtà

unica nel suo genere in una città come Milano. Fulcro centrale del progetto sarà l’Allianz Cloud, la

nuova casa dell’Allianz Powervolley: un posto dove vivere lo sport d’eccellenza in un ambiente

permeato dai valori della lealtà, dello spirito di squadra e dell’inclusione che lo sport trasmette a

chi lo pratica e a chi lo ama.

I lavori della presentazione sono stati aperti dalle parole di Maurizio Devescovi, Direttore Generale

di Allianz S.p.A. e padrone di casa: «Con Allianz Powervolley Milano entriamo con il nostro brand nel

mondo del volley, al fianco di una società che con la sua prima squadra si pone ai più alti livelli

professionistici in Italia, ma che al tempo stesso sa valorizzare i giovani e i giovanissimi talenti che si

avvicinano alla pallavolo milanese. L’Allianz Powervolley Milano potrà inoltre sfidare tutti gli altri

protagonisti del grande volley italiano e internazionale nell’Allianz Cloud, il rinnovato impianto sportivo

storico di Milano restituito alla città prima dell’estate». A seguire l’intervento del Presidente di

Powervolley Lucio Fusaro: «Dopo anni di attese e speranze siamo felicissimi di poter dire che

Powervolley giocherà a Milano. Il bellissimo impianto dell’Allianz Cloud è la nostra casa e la casa della

pallavolo in Città. Il mio ringraziamento va alle istituzioni che ci hanno affiancato in questi anni non

facendo mai sentire soli e ai nostri partner che condividono con noi sogni, speranze e progetti. Faremo

del nostro meglio, in campo e fuori, per portare in alto il nome della nostra città nel panorama

pallavolistico nazionale ed internazionale».

L’importanza che lo sport riveste sul territorio ha raccolto come sempre l’attenzione delle

istituzioni politiche locali, con la presenza dell’Assessore del Comune di Milano Roberta Guaineri

e di Antonio Rossi, Sottosegretario della Regione Lombardia con delega ai grandi eventi sportivi.

«Aver restituito ai cittadini milanesi e a tutti gli amanti dello sport un impianto come l’Allianz Cloud ci

riempie di orgoglio – ha commentato l’assessore Guaineri –. Finalmente la squadra di pallavolo della

città, l’Allianz Powervolley, avrà qui la sua casa, la più bella che Milano potesse dare loro. Sono

orgogliosa del fatto che voi siate qui e che Milano abbia riavuto un palazzetto dove poter rappresentare

l’eccellenza dello sport milanese. Siamo fieri di voi: avete impiegato tante energie sia nella

riqualificazione di alcuni spazi del Lido come la Powervolley Academy sia nell’allestimento di una

squadra che darà grandissime soddisfazioni alla nostra città». Queste, invece, le parole del

Sottosegretario Antonio Rossi: «Lo sport è competizione, sfida, tifo ma è anche aggregazione, amicizia,

lealtà e inclusione sociale, un valore questo che assume una particolare connotazione in una grande

metropoli come Milano dove, purtroppo, le disuguaglianze possono essere anche forti. Grazie allo sport

i ragazzi imparano a crescere insieme e a creare una società migliore e in questo senso, ne sono certo,

le attività della vostra Powervolley Academy, Sport & Work daranno un contributo importante. Vedervi

giocare all’Allianz Cloud, nel rinnovato Palalido, sarà sicuramente una forte emozione per migliaia di

appassionati».

Non è mancato il supporto di Milano Sport attraverso le parole della sua Presidente Chiara Bisconti,

che ha inviato la sua dichiarazione: «Eccellenza e sport di base convivono ogni giorno nei luoghi di

Milano Sport. La partnership con Allianz Powervolley, in uno dei nostri luoghi più prestigiosi come

l’Allianz Cloud, è motivo di vanto e grande soddisfazione, non solo per noi ma per tutta la città». Tra gli

altri interventi al tavolo dei relatori, moderati dal giornalista Lorenzo Dallari, anche le parole del

Presidente FIPAV Milano Monza Lecco Massimo Sala: «Abbiamo assaporato la grande pallavolo a

Milano con la tappa della VNL dello scorso giugno all’Allianz Cloud: un piccolo antipasto di quello che

vivremo in questa nuova avvincente stagione di pallavolo con Milano che tornerà protagonista come

città. All’Allianz Powervolley spetterà il compito di competere su questo palcoscenico e regalare

emozioni e risultati ai propri tifosi». La chiusura della conferenza ha visto il commento di Marco Riva,

Delegato CONI Lombardia: «Tra le varie eccellenze lombarde a livello nazionale non poteva mancare la

pallavolo: l’approdo dell’Allianz Powervolley a Milano consente di aumentare il prestigio di uno sport

sempre in costante crescita, trainante non solo nei numeri ma anche nella trasmissione di valori positivi

per le giovani generazioni. Da questo punto di vista, come CONI Lombardia, siamo vicini ai progetti che

Powervolley sviluppa e crea sul nostro territorio».

A chiudere la presentazione le parole del nuovo tecnico di Allianz Powervolley Roberto Piazza e del

capitano Matteo Piano: «Siamo una squadra giovane con grande prospettiva e potenzialità. Dovremo

in primis sviluppare il senso di squadra e di appartenenza, non facendo mai mancare l’attenzione al

lavoro quotidiano in allenamento, coniugando il talento all’esperienza».

Redazione