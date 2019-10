Rho. Visita del nuovo console ecuadoriano al Sindaco Pietro Romano

Incontro propedeutico per un nuovo protocollo che comprenda progetti di educazione stradale e corretta raccolta dei rifiuti.

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 ottobre 2019 – Mercoledì 16 ottobre il nuovo Console Generale dell’Ecuador a Milano Lorena Tapia Nuñez, Ministra dell’Ambiente dell’Ecuador dal 2012 al 2015 e Ministra presidente del consiglio delle Galapagos da giugno 2017 a gennaio 2019 , ha fatto visita al Sindaco di Rho Pietro Romano.

Presenti all’incontro anche Joselinne Calderon e l’Assessore ai Servizi socio assistenziali Nicola Violante.

Obiettivo dell’incontro è stato la conferma della collaborazione con un nuovo protocollo, che punti alla promozione di progetti che favoriscano integrazione, coesione sociale, sviluppo economico e prevenzione nella sicurezza cittadina.

Il 12 dicembre 2017 il Sindaco di Rho Pietro Romano e María Gabriela Vera Basurto, console in carica a quella data del Consolato Generale dell’Ecuador a Milano, hanno firmato un primo Protocollo di intesa a sostegno delle famiglie e dei minori ecuadoriani. Adesso l’ampliamento del protocollo si propone di affrontare anche gli ambiti sanitari, sostenibilità ambientale, prevenire incidenti attraverso delle campagne di comunicazione e incontri con la comunità ecuadoriana a Rho.

“La comunità Ecuadoriana a Rho – afferma il Sindaco Pietro Romano – non evidenzia particolari problematiche. Di fatto non abbiamo dovuto mettere in pratica il Protocollo firmato nel 2017, in quanto non sono stati segnalati casi riguardanti minori, adolescenti e famiglie ecuadoriane in difficoltà, per consentire al Consolato di fornire al Comune il necessario supporto culturale, linguistico e professionale. Siamo disponibili ad allargare l’ambito di intervento del protocollo in un’ottica di accoglienza e riconoscimento dei diritti civili a fronte anche di campagna di comunicazione per promuovere la corretta raccolta dei rifiuti o l’educazione stradale”.

Durante l’incontro c’è stato uno scambio di doni: la cioccolata dell’Ecuador e le stampe della Città di Rho di un tempo.

Come ricordo della visita è stato inoltre chiesto al Console Generale dell’Ecuador a Milano Lorena Tapia Nuñez di lasciare un suo pensiero nel Libro dei Visitatori.

Comune di Rho -Ufficio stampa e Comunicazione

Piazza Visconti, 23 – 20017 Rho (MI)

Paola Cupetti +39 02 93332 523 – 331 621 4847 paola.cupetti@comune.rho.mi.it

Silvia Perfetti +39 02 93332 204 – silvia.perfetti@comune.rho.mi.it