Trezzano, Comune amico degli animali

Sono iniziati i lavori per riqualificare l’area cani del Parco del Centenario. Un intervento importante su cui i cittadini sono invitati a vigilare e prestare attenzione

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 18 ottobre 2019 – La sostituzione della rete dell’area cani con pannelli rigidi più resistenti; la separazione di due zone a cui si accederà separatamente; la messa in sicurezza di aperture pericolose segnalate nell’area più piccola; la sistemazione della fontanella; la sostituzione delle doghe ammalorate delle panchine. In seguito anche l’installazione di attrezzature per un percorso di agility dog, tra pedane, travi basculanti, passerelle d’equilibrio e salti.

Sono iniziati lunedì 14 ottobre i lavori di riqualificazione dell’area cani del Parco del Centenario, la zona dedicata agli amici a 4 zampe che necessitava di manutenzione straordinaria a causa di usura e comportamenti scorretti.

“Si tratta di un intervento molto utile a chi frequenta l’area – spiega l’assessore alle Politiche ambientali Cristina De Filippi – che dovrà necessariamente restare chiusa per la durata dei lavori. Ci scusiamo per i disagi e contiamo sulla collaborazione di tutti per mantenere l’area in buone condizioni: è importante vigilare e prestare attenzione anche ai nostri cani, in modo che non si formino buche e non si provochino pericoli per sé e per gli altri, anche involontariamente”.

“Trezzano si conferma un Comune amico degli animali – conclude il sindaco Fabio Bottero – grazie a interventi per riqualificare gli spazi a loro dedicati e alle associazioni che ne promuovono il benessere. Tocca a tutti noi, in particolare a chi frequenta quotidianamente le aree cani, utilizzarle nel mondo più corretto, nel rispetto degli altri e del bene comune”.

Redazione