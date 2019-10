Trezzano Sul Naviglio. Una città che produce qualità

L’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento per realizzare la seconda variante al Piano di Governo del territorio, per la rigenerazione economica e il riuso del tessuto industriale, artigianale e commerciale della città. È possibile presentare suggerimenti e proposte entro il 16 dicembre 2019

Trezzano sul Naviglio, 18 ottobre 2019 – Negli ultimi anni alcune aziende hanno annunciato l'esigenza di trasferirsi, altre si sono ampliate o hanno manifestato l'interesse a insediarsi nel nostro territorio mentre altre aree produttive sono state interessate da fenomeni di dismissioni e

degrado.

Per governare e fronteggiare questi fenomeni, che hanno un forte impatto sull’economia locale,

occorre intervenire anche sul Piano di Governo del Territorio per renderlo più flessibile,

in modo da favorire chi fa impresa e chi produce lavoro. In modo che Trezzano sul Naviglio

da città-fabbrica (produttrice di quantità) diventi città-impresa (produttrice di qualità), un

luogo strategicamente attraente per localizzarvi imprese o risiedervi con la famiglia.

L’Amministrazione comunale, dopo aver concluso con effetti positivi la variante n.1 nel precedente

mandato (avvio riqualificazione area ex Demalena) ed aver adottato una disciplina degli oneri di

urbanizzazione incentivante per il tessuto produttivo, ha avviato il procedimento per realizzare

la seconda Variante al Piano di Governo del Territorio. Chiunque abbia interesse, può

presentare suggerimenti e proposte, inviandoli all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 16

dicembre 2019.

“Trezzano sul Naviglio – spiega il sindaco Fabio Bottero, assessore all’Urbanistica – è una città

che lavora e produce, il nostro tessuto produttivo/commerciale è molto importante ed esteso e

intendiamo valorizzarlo favorendo le condizioni per agevolare la riqualificazione economica e

produttiva dei fabbricati e delle aree sottoutilizzate o degradate. Con il PGT, dobbiamo

governare le trasformazioni, facendo in modo che diano vita a qualità e bellezza,

precondizioni indispensabili per un sviluppo socio economico della città”.

“Le linee di indirizzo per la Variante – prosegue il sindaco – si basano su una fotografia del nostro

territorio e sull’analisi delle trasformazioni delle attività industriali, oggi strettamente correlate con

il terziario. Vogliamo preservare il tessuto socio-economico di Trezzano che, anche in tempi di

crisi, si è dimostrato dinamico, attivo e competitivo: con la Variante intendiamo introdurre

ulteriori perfezionamenti al PGT per salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e la

capacità produttiva della nostra città”.

Le linee di indirizzo espresse dalla Giunta comunale con la delibera n. 104 del 23/04/2019 sono

consultabili sul sito internet comunale e presso il Servizio Urbanistica (via Boito 5).

