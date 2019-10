FORMAGGI, ROLFI: NEI RISTORANTI DEGUSTAZIONI LOMBARDE E INFO SU SMARTPHONE E TABLET

CARTA FORMAGGI, A ‘FORME’ PRESENTATO ACCORDO TRA REGIONE E ASSOCIAZIONE CUOCHI LOMBARDI

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 19 ottobre 2019 – La Regione Lombardia e l’Associazione

Unione Cuochi Regione Lombardia hanno presentato ieri sera

nell’ambito di Forme 2019, la rassegna internazionale dedicata

all’arte casearia, la “Carta dei Formaggi”, un progetto che

coinvolgera’ i ristoratori con lo scopo di promuovere all’interno

delle loro attivita’ un’offerta gastronomica specifica che

valorizzi i prodotti caseari del territorio lombardo: una vera e

propria carta dei formaggi disponibile on-line che condurra’ i

clienti in un viaggio tra i sapori delle DOP lombarde con

immagini e video.

PRIMATO LOMBARDO – “La Lombardia vanta 14 formaggi Dop su 50

nazionali. Produciamo il 44 per cento del latte italiano. Siamo

la regione regina in ambito caseario a livello mondiale.

Vogliamo promuovere le nostre eccellenze anche grazie ai nostri

chef, dei veri e propri ambasciatori della cucina lombarda” ha

dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione

e Sistemi verdi della Regione Lombardia.

“Nel mercato della ristorazione emerge la necessita’ di una nuova

forma di valorizzazione, culturale e gastronomica, dei formaggi

della nostra regione. Per questo ringrazio l’Unione cuochi

Regione Lombardia per aver avuto la sensibilita’ di credere in

questo progetto e nei prodotti del nostro territorio. Abbinare

la qualita’ dei prodotti all’innovazione tecnologica sara’ una

scelta vincente”.

IL PROGETTO – GranGusto di Lombardia, questo il nome del

progetto, promuove la diffusione fra gli chef di cucina e i

ristoratori membri dell’unione cuochi regionale (la piu’ ampia

rappresentativa dei professionisti di settore della nostra

regione) della presenza nei menu di un carrello o di una

degustazione guidata ai formaggi lombardi, dai prodotti a

marchio DOP fino ai prodotti di nicchia dei piccoli produttori.

Per supportare i clienti nella conoscenza dei formaggi che

saranno proposti in queste degustazioni, l’unione cuochi ha

predisposto una piattaforma web che propone contenuti

multimediali che possono essere visualizzati, su smartphone e

tablet, inquadrando un qr-code inserito nel menu o nella carta

delle vivande. Durante gli assaggi sara’ cosi’ possibile scoprire

le caratteristiche organolettiche, i territori di produzione e

le unicita’ del formaggio che si sta per degustare. Riconoscendo

al meglio il prodotto e potendolo cosi’ riacquistare per un

consumo domestico sempre piu’ attento a tipicita’ e qualita’.

L’obiettivo e’ raggiungere nei prossimi mesi un numero

significativo di 500 imprese di settore che aderiranno al

progetto.

Redazione