Trezzano. Auto si ribalta lungo la Nuova Vigevenese, ferita 48enne

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 19 ottobre 2019 – Ieri sera, intorno alle 21.30, lungo la Nuova Vigevanese, al km 6, nel tratto rettilineo che verso Gaggiano, una donna di 48 anni, a bordo di una Fiat 500, forse anche a causa dell’asfalto reso umido dalla pioggia, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata. Soccorsa dai Vigili del Fuoco e da tre pattuglie dei Carabinieri, che hanno anche fatto i rilievi, la donna è stata affidata al personale sanitario, che la ha trasportata in codice giallo all’Humanitas di Rozzano.

V. A.