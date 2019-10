BAMBINI. SAVE THE CHILDREN PRESENTA LA DECIMA EDIZIONE DELL’ATLANTE DELL’INFANZIA A RISCHIO, DOMANI ALLA SORMANI CON RABAIOTTI

Milano, 20 ottobre 2019 – Domani, lunedì 21, alle ore 15 presso la Sala del Grechetto della Biblioteca Sormani in via Francesco Sforza 7, in occasione del lancio della campagna “Illuminiamo il Futuro” per il contrasto alla povertà educativa, Save the Children presenta la decima edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio “Il tempo dei bambini”. Il rapporto annuale 2019 dell’Organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro verrà lanciato in contemporanea in 10 città italiane.

La pubblicazione da un decennio raccoglie e studia un’ampia serie di dati e di indicatori del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza con tavole, mappe e grafici fornendo una fotografia d’insieme delle condizioni di vita di bambine, bambini e adolescenti in Italia. L’incontro intende essere un momento di riflessione sul significato dell’essere bambini in Italia e sulle sfide future da affrontare.

Introdurrà i lavori l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, interverranno la giornalista Marianna Aprile, Paola Gilardoni, portavoce per la Lombardia dell’Alleanza contro la povertà, Alessandro Rosina, docente dell’Università Cattolica, Arianna Saulini, advocacy manager di Save the Children, alcuni ragazzi e ragazze di Fridays for future. Modererà l’incontro Valentina Polizzi, referente regionale dei programmi della Lombardia.