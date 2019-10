CorriBicocca, in 2500 si sono dati appuntamento al Bicocca Stadium

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2019 – Dopo il successo delle prima edizione, tanti runner si sono ritrovati questa mattina davanti al Bicocca Stadium per CorriBicocca la corsa inclusiva e senza barriere dell’Università di Milano-Bicocca, organizzata insieme al CUS Milano. Tanti stud

Ad animare la CorriBicocca, la competizione inclusiva e senza barriere che ha attraversato il cuore del quartiere, è stato Germano Lanzoni, conosciuto come attore teatrale e speaker del Milan.

Il trofeo per il dipartimento più numeroso, novità di quest’anno, è andato alla scuola di Scienze dell’Università di Milano-Bicocca che ha schierato 243 corridori.

I vincitori

Tamassia Riccardo 10 km competitiva (30’43’’)

Giovanna Epis 10 km competitiva (33’16’’)

Tri-poli con un tempo di 21’32’’40 è il primo classificato tra i team.