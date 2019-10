GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, RIUNITE AL PARCO NORD

L’ASSESSORE: AL LAVORO PER AGGIORNARE LEGGE REGIONALE DEL 2005

AVVIATO IL RILANCIO DEL SERVIZIO PER APRIRLO AI PIU’ GIOVANI

(mi-Lorenteggio.com) Sesto San Giovanni/MI, 20 ottobre 20129 – Si sono riunite oggi al

Parco Nord oltre 700 Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)

provenienti dalle provincie, dai parchi, dalle comunita’ montane,

dalle citta’ della Lombardia, per la ‘Giornata delle Guardie

Ecologiche volontarie della Lombardia’.

Un’occasione per celebrare il riconoscimento del ruolo delle Gev

con l’assessore all’ambiente e Clima di Regione Lombardia

Raffaele Cattaneo.

“Con questa giornata Regione Lombardia vuole valorizzare

l’operato della Gev – ha sottolineato l’assessore Cattaneo –

rafforzare lo spirito di appartenenza al servizio, condividere

le esperienze piu’ significative, rinsaldare il rapporto con la

Regione e indirizzare l’attivita’ delle GEV al servizio dei

cittadini attraverso azioni diffuse di educazione ambientale, la

valorizzazione del territorio, il recupero ambientale e la

promozione di comportamenti consapevoli”.

“La sostenibilita’ ambientale – ha proseguito Cattaneo – e’ una

delle priorita’ della Giunta Regionale. In questo contesto si

colloca anche la valorizzazione del servizio delle GEV, con

l’obiettivo di aprirlo ai piu’ giovani e alle nuove leve”.

“Abbiamo avviato con le Gev un lavoro di rilancio del servizio,

concretizzato con l’approvazione della Delibera di Giunta che

da’ l’avvio all’aggiornamento della Legge regionale del 2005. La

nuova proposta di legge e’ il frutto del lavoro fatto insieme

alle Gev: non abbiamo voluto stravolgere l’impostazione della

legge esistente, ma aggiungere temi nuovi, come la tutela della

biodiversita'”.

“Abbiamo voluto mantenere un impianto sussidiario – conclude

l’assessore – favorendo l’organizzazione dal basso del lavoro,

in collaborazione con gli enti gestori e sostenere la

partecipazione dei cittadini della difesa del patrimonio

naturale. In questo contesto, e’ stato evidenziato anche il ruolo

fondamentale delle Gev in azioni di educazione ambientale, di

formazione, di custodia della natura e di vigilanza della tutela

dell’ambiente”.

PREMIAZIONI – Durante l’evento l’assessore Cattaneo ha premiato

20 Gev per anzianita’ di servizio (uno di loro e’ operativo

ininterrottamente dal 1980) e di eta’ (Gev di oltre 80 anni) per

il costante impegno dimostrato nel corso degli anni in cui ha

svolto questa attivita’ esemplare.

RICONOSCIMENTI – Sono stati anche consegnati riconoscimenti a

sei Enti, che hanno svolto azioni significative ed esemplari del

lavoro delle Gev a tutela dell’ambiente e al servizio dei

cittadini:

– Comune di Inverno e Monteleone (PV): intervento in occasione

dell’incendio all’impianto rifiuti di Corteolona del 2018 e

rinvenimento discarica abusiva a Villanterio del 2019

– Parco Campo dei Fiori (VA): intervento in occasione di due

incendi, nel 2017 e 2019

– Comune di Cremona: campagna di informazione e di educazione

relativa alla raccolta differenziate nel periodo 2015-19

– Comune di Milano: supporto logistico e organizzativo durante

l’adunata nazionale degli Alpini del 2019

– Comunita’ Montana del Piambello (VA): interventi di salvataggio

fauna (cavallo e capriolo)

– Parco Nord Milano: intervento di protezione civile a Ceva (CN)

in occasione dell’alluvione del 1994.

UN ESERCITO DI VOLONTARI – Sono oltre 2000 le Guardie Ecologiche

Volontarie presenti sul territorio della Lombardia. In

Lombardia, questo servizio e’ stato istituito gia’ nel 1980 ed e’

disciplinato dalla Legge regionale n. 9/2005.

ATTIVITA’ DELLE GUARDIE ECOLOGICHE – Le Gev hanno il compito di

salvaguardia dell’ambiente favorendo la partecipazione dei

cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico. Si

occupano principalmente della vigilanza ecologica, della

vigilanza sull’ambiente, tutela della biodiversita’, segnalazione

di comportamenti contro l’ambiente, collaborazione con le

autorita’ in occasione di disastri ambientali.