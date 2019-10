Incidente sull’A4 tra Rho e Arluno, 2 feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2019 – Per un incidente lungo la A4 Torino-Milano, in direzione Torino, al Km.113.8, un uomo di 21 anni e uno di 39 anni sono rimasti feriti. Sul posto è giunto l’elisoccorso giunto a Milano insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polstrada. Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato temporaneamente rallentato.

Uno dei feriti, è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano, l’altro al Niguarda in codice giallo.

V. A.