MARTIRI DI GORLA, DE CORATO:BENE SINDACO MILANO SALA,GLI USA CHIEDANO SCUSA A ITALIA

IL BOMBARDAMENTO UCCISE 184 BAMBINI. ASSESSORE:L’ECCIDIO RESTA FERITA PROFONDA AL CUORE DELLA CITTA’. SI’ A PROPOSTA DI INTITOLARE FERMATA METRO ALLE PICCOLE VITTIME

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2019 – “Fu un attacco insensato a un obiettivo

civile che, in soli due minuti, distrusse un’intera generazione

di piccoli milanesi: sono d’accordo con il sindaco Sala nel

chiedere che gli Stati Uniti si scusino, con Milano e con

l’Italia, per l’inutile bombardamento alla scuola elementare

Francesco Crispi, che nel 1944 causo’ la morte di 184 bambini e

di 20 adulti”.

E’ il commento dell’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo

De Corato, questa mattina intervenuto alla cerimonia di

commemorazione della strage di Gorla, a Milano.

Portando i saluti del presidente della Regione Lombardia Attilio

Fontana, l’assessore ha espresso vicinanza e solidarieta’ “Ai

familiari delle vittime e alla comunita’ di Gorla, che in tutti

questi anni hanno tenuto vivo il ricordo di una strage che e’ una

ferita profonda per tutta la citta’ di Milano. Ancora oggi,

infatti, questo eccidio colpisce i nostri cuori. In pochi

secondi, un luogo votato alla crescita e all’educazione dei

bambini si trasformo’ in un enorme cimitero”.

Nell’immediato dopoguerra, il Comune di Milano intendeva vendere

il terreno dove sorgeva la scuola per costruirvi un cinema.

“Dobbiamo ringraziare la tenacia di quattro padri – ricorda

l’assessore De Corato – che seppero convincere l’allora sindaco

Antonio Greppi a donare loro l’area, sulla quale fecero

innalzare il Monumento alle vittime, pagandolo con la vendita

dei mattoni delle macerie. L’impegno a tenere viva la memoria di

questo terribile eccidio non si deve fermare: per questo

sostengo la proposta del Municipio 2 e dell’Associazione nazione

vittime civili di guerra, che chiedono di intitolare la fermata

della MM1 Gorla al ricordo della strage e di dedicare una

giornata ai bambini vittime della guerra”.