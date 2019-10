(mi-Lorenteggio.com) Pogliano Milanese, 20 ottobre 2019 – Per un incidente avvenuto intorno alle ore 13.45, in via Oberdan, è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Rho.

Tre i feriti, un uomo di 52 anni, uno di 63 anni e uno di 89 anni: due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Rho e all’Ospedale di Legnano, con l’elicottero, l’altro in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Redazione