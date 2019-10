AUTOMOTIVE, RIUNITO TAVOLO IN REGIONE CON ESPONENTI AZIENDE E ISTITUZIONI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 ottobre 2019 – La definizione di linee d’azione in

ambito Smart Mobility e Intelligenza Artificiale, previste dal

‘Documento di indirizzo strategico’ della programmazione

comunitaria 2021-2027′ di Regione Lombardia, approvato dalla

giunta lo scorso 2 luglio; una crescente attenzione riservata ai

nuovi modelli di mobilita’ sostenibile e a tecnologie e

infrastrutture innovative.

Questi gli obiettivi del Tavolo ‘Smart Mobility e Intelligenza

Artificiale’ riunito a Palazzo Pirelli e aperto dal

vicepresidente della Regione Lombardia e assessore per la

Ricerca, Innovazione, Universita’, Export e

Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala.

“Regione Lombardia ha individuato nella Smart Mobility un’area

strategica in cui fare innovazione all’avanguardia, in modalita’

disruption. Abbiamo messo le basi per lavorare a progetti

concreti e altamente innovativi in cui investire anche con

collaborazioni pubblico-privato”.

“Il nostro territorio – ha sottolineato il vicepresidente Sala –

e’ un ambito in cui il settore ‘automotive’ e’ molto presente, lo

testimonia anche il fatto che la gran parte dei componenti

vengono realizzati qui e molti progetti di ricerca e innovazione

sono ‘made in Lombardy’. Vogliamo che i risultati dei nostri

studi non si fermino entro i confini della nostra regione ma,

anzi, si possano trasferire ad altre regioni che vorranno

utilizzare le tecnologie che stiamo sperimentando”.

“Tra i temi che vogliamo approfondire – ha continuato Fabrizio

Sala – particolare rilevanza assumono i combustibili del futuro,

la cui diffusione sara’ direttamente connessa alle tipologie di

infrastrutture presenti sui territori”.

“Il quadro piu’ generale in cui si inseriscono i nostri progetti

e’ quello della sostenibilita’ – ha chiosato il vicepresidente di

Regione Lombardia Sala – anche in funzione del nuovo piano di

investimenti settennale 2021-2027 che l’Unione Europea varera’ al

quale ci stiamo preparando con una serie di proposte che possano

coinvolgere tutti i soggetti presenti sui nostri territori”.

“I vantaggi per i cittadini e gli Enti pubblici che

utilizzeranno le tecnologie che stiamo mettendo a punto – ha

proseguito – contribuiranno a risolvere i crescenti problemi di

mobilita’, soprattutto nelle aree metropolitane, a promuovere lo

sviluppo di modelli sostenibili, contribuendo a riqualificare

spazi urbani congestionati e a migliorare la qualita’ della vita

dei cittadini”.

Le aziende avranno l’opportunita’ di esplorare nuovi modelli di

business o adeguare i modelli esistenti, creare nuovi ecosistemi

di collaborazione e velocizzare la convergenza tra l’industry

automotive e il mondo dei servizi digitali.

Sul fronte ‘Tecnologie e infrastrutture’, l’altra grande

macroarea su cui sta lavorando il ‘Tavolo’, si stanno

analizzando gli aspetti relativi alla mobilita’ elettrica, anche

dal punto di vista dell’individuazione e sostegno di nuove

filiere produttive ridisegnate dai nuovi scenari, oltre allo

sviluppo e utilizzo di nuovi componenti che caratterizzeranno le

auto del futuro. Il loro altissimo grado di innovazione

tecnologica consentira’ di raccogliere, comunicare ed analizzare

dati grazie a nuove forme di connettivita’.

Al momento di approfondimento hanno partecipato i rappresentanti

di Pirelli, Brembo, Ambrosetti, Omr, Autodromo di Monza,

Commissione Euroepa, Magneti Marelli, Cluster Nazionale

Trasporti, Centro ricerche Fiat, Code-Casa Dailmer, Politecnico

di Milano, Streparava, Finlombarda, Concessioni autostrade

Lombarde, Cluster Lombardo mobilita’, Tom Tom, Altran, Fondazione

Bassetti, Arexpo, Saipem, Vodafone e Confindustria Lombardia.