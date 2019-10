FoodAddiction in Store arriva a Lissone per la tappa del tour

La Chef Antonella Iannone porterà in tavola profumate rose da mangiare durante uno show-cooking gratuito

DOVE Scavolini Store Lissone Viale Vallassina, 68, 20851 Lissone (MB)

QUANDO sabato 26 ottobre – dalle 18:00 alle 19:30

IDEALE PER gli amanti delle novità

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 21 ottobre 2019. Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzato da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Sabato 26 ottobre la Chef Antonella Iannone porterà in tavola delle profumate rose. Questa volta però non si parla di fiori ma di una croccantissima pasta brisée con zucchine e formaggio. Per questa speciale occasione brianzola presso lo Scavolini Store Lissone, a partire dalle 18:00 Antonella indosserà il grembiule e inviterà il pubblico ad aiutarla nella preparazione del piatto utilizzando il nuovo Dual Cook Flex, un forno di ultima generazione di Samsung che consente due cotture differenti nello stesso momento. Una volta pronta e sfornata, gli ospiti potranno procedere anche alla degustazione della profumata ricetta.

L’ospite speciale

Nata e vissuta in Trentino, ma cresciuta con i profumi e i sapori del sud! Antonella Iannone si è appassionata alla cucina alla ‘veneranda’ età di 33 anni, passando prima dall’informatica bancaria per poi capire che doveva seguire il suo cuore verso i fornelli! Solare, estroversa, intraprendente, emotiva, tante sfumature ma un’unica grande passione: la cucina. Fin da piccola raccoglieva in un quaderno le ricette di nonne e zie per poi provare a replicarle. La passione ha aiutato Antonella a scoprire nuovi ingredienti e nuovi sapori, ampliando così le sue conoscenze nel mondo culinario. Per lei la cucina è un continuo stimolo di idee da mettere sia nel piatto che nella vita. Nei piatti cerca di trasmettere anche la passione per tutto ciò che trova originale, creando piatti belli da vedere ma soprattutto buoni da mangiare!

Il tema e la ricetta

La Chef Antonella Iannone porterà in tavola una “rosa salata”. La ricetta si divide in due fasi: la preparazione della base e quella del ripieno. Questo piatto quattro stagioni prevede una croccante pasta brisée a forma di cerchio abbinata ad un ripieno di zucchine e taleggio. Dopo qualche minuto in forno la profumata rosa sarà pronta per essere assaporata!

La location

L’evento si svolgerà presso lo Scavolini Store Lissone, uno spazio di 600mq che raccoglie un’ampia selezione di cucine, arredo living e bagno firmati Scavolini. Insieme al personale dello showroom, gestito dalla famiglia Meroni che vanta una lunga esperienza nel mondo dell’arredo, i visitatori dello Store potranno essere accompagnati in un percorso di design tra classico e moderno: in mostra, tra le altre, la nuovissima Mia by Carlo Cracco, e collezioni Carattere, Qi, Favilla, Foodshelf, Diesel Social Kitchen e LiberaMente per l’arredo cucina e living; e le collezioni Diesel Open Workshop e Qi per l’arredo bagno.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2018 i 225 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito con oltre 200 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di Netaddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.

