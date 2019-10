Il coro Al Ritmo dello Spirito in concerto ad Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 21 ottobre 2019 – Il coro Al Ritmo dello Spirito in concerto sabato 26 ottobre alle ore 21 nella chiesa di San Gaetano ad Abbiategrasso. Il concerto avrà due ospiti speciali. Il maestro Rudy Fantin, che passerà tutta la giornata di sabato con il coro per un workshop che coinvolgerà la band e i coristi già dalla mattina. Rudy Fantin è un pianista, compositore e arrangiatore tra i più famosi in Italia nel campo della musica jazz e gospel ed è un onore per il nostro coro averlo con noi per questa serata.

L’altro ospite è don Martin Oladiipo Badejo, che ora vive in Nigeria e, in occasione del suo ritorno ad Abbiategrasso per un periodo di riposo, è desideroso di ringraziare tutta la cittadinanza per le donazioni fatte negli ultimi anni per il progetto Friends for Nigeria. Con l’aiuto di tutti gli amici, don Martin ha potuto far costruire una chiesa e un pozzo per l’acqua nella parrocchia dove risiede attualmente e potremo ascoltare direttamente da lui il racconto di come la vita dei suoi parrocchiani è notevolmente migliorata grazie a queste migliorie. V

