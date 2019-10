INNOVAZIONE, PROCLAMATI I VINCITORI DELLA ‘START CUP LOMBARDIA COMPETITION’

Milano, 21 ottobre 2019 – Giornata finale oggi di ‘Start Cup

Lombardia competition’, organizzata dalle Universita’ e dagli

Incubatori universitari lombardi e promossa da Regione

Lombardia. La competizione vuole favorire la nascita di nuove

imprese ad alto potenziale, nate, ospitate o legate da rapporti

di collaborazione con le Universita’ e gli Incubatori

Universitari lombardi e in particolare nei campi della ,

Lifescience & Agrofood, Cleantech and Energy, ICT and Services e

Industrial Techologies.

I PREMIATI – Questi i 4 vincitori della ‘Start Cup’: Approxima

(Lifescience & Agrofood), U-Miles (Cleantech and Energy),

ListenSmart (ICT and Services) e Specto (Industrial Techology).

Due invece le ‘Menzioni speciali’, assegnate a: Ulia Pharma

(Lifescience & Agrofood) e Wiseair (Cleantech and Energy)

I SEI PREMI – Grazie alla dotazione messa a disposizione da

Regione Lombardia, il montepremi complessivo e’ di 100.000 euro,

suddiviso tra i 4 progetti vincitori, che guadagnano ciascuno

25.000 euro, oltre all’iscrizione al ‘Premio nazionale

dell’Innovazione’ (Pni). Altri 2 progetti vengono invece

insigniti della ‘Menzione speciale’ e potranno partecipare ‘al

‘Premio nazionale dell’Innovazione’ che si terra’, per questo

2019, a Catania il 28 e 29 novembre 2019.

Tutti i progetti finalisti potranno accedere ad attivita’ di

formazione programmate, che avranno come obiettivo quello di

trasmettere competenze imprenditoriali per la stesura di un

modello di business, public speaking e presentazione dell’idea

di business. Le giornate di accelerazione hanno inoltre lo scopo

di supportare i team nella produzione di 2 output che saranno

oggetto di valutazione durante la finale: executive summary e

pitch deck. Verra’ anche creato un supporto alla finalizzazione

del business plan con mentor ed esperti del settore dedicati a

supportare le idee vincitrici; nonche’ la pubblicazione e

visibilita’ su riviste e giornali specializzati.

EVENTO CHE STA ENTRANDO NELLA TRADIZIONE – “Questa competizione

– commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico,

Alessandro Mattinzoli – e’ per noi motivo di orgoglio: sta

entrando nella tradizione migliore come occasione per diffondere

la cultura dell’innovazione. Promuovere e sostenere con quattro

premi da 25.000 euro ciascuno (piu’ due accessi diretti alla

finale nazionale) la nascita di imprese giovani, brillanti e a

alto contenuto tecnologico significa immaginare oggi il futuro e

soprattutto dare la chance e lo sprone necessari ai nostri

ragazzi che dobbiamo incentivare a rimanere qui”.

“La collaborazione con le Universita’ e gli Incubatori

Universitari lombardi e’ fondamentale – ha spiegato Mattinzoli -,

perche’ rappresentano la culla dove puo’ manifestarsi la scintilla

di quella genialita’ da strutturare con l’impegno e la ricerca