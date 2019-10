MIGRANTI, DE CORATO: PREOCCUPA L’ALTO NUMERO RICORSI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 ottobre 2019 – L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, esprime

preoccupazione per l’allarme lanciato dal presidente del

Tribunale di Milano, Roberto Bichi il quale, in una nota, ha

evidenziato l’altissimo numero di ricorsi, oltre 4.000 nel

semestre, dei richiedenti la protezione internazionale ai quali

e’ stato negato lo status.

ASSESSORE: IN LOMBARDIA 112.000 CLANDESTINI, 49.000 A MILANO –

“Tutto cio’ – continua l’assessore – testimonia, ancora una

volta, che a Milano, nonostante la diminuzione dei richiedenti

asilo, i numeri restano ancora alti. Persino il Tribunale di

Milano fatica a star dietro ai flussi migratori in citta’.

Impossibile non chiedersi, poi, che fine facciano i richiedenti

ai quali e’ stata rifiutata la domanda d’asilo. Secondo Orim,

l’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicita’,

e Polis, l’istituto regionale per il supporto alle politiche

della Lombardia in regione ci sono 112.000 clandestini, 48.900

dei quali solo a Milano. Numeri troppo alti per essere

controllati dalle forze dell’ordine”.

IN CARCERI LOMBARDE IL 18,3% DEI DETENUTI STRANIERI IN ITALIA –

“Il 18,3% dei 20.371 stranieri detenuti in Italia – conclude

l’assessore – si trova nelle carceri lombarde. Questo il frutto

di una politica di accoglienza indiscriminata”.