Milano. Tragico incidente sulla Tangenziale Est, due morti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 ottobre 2019 – Giornata nera sulle tangenziali milanesi a causa del maltempo e di alcuni incidenti, che, hanno a tratti paralizzato il traffico.

Intorno alle ore 15.49, nel tratto nei pressi dello svincolo di Cascina Gobba e l’innesto dell’A52, direzione nord, per un incidente tra due auto e un camion, un uomo e una donna sono deceduti sul colpo, mentre un terzo ferito, un 26enne è stato trasportato al San Raffaele in codice giallo. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, mentre il traffico è paralizzato per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Nella giornata di oggi, altri tre incidenti sono avvenuti sempre sulla Tangenziale Est. Alle ore 13.45, un donna di 47 anni è stata trasportata in codice giallo sempre al San Raffaele, per un incidente avvenuto sulla carreggiata sud nel tratto Cascina Gobba e Lambrate.

Intorno alle ore 10.30 di stamane, all’altezza dello svincolo di Carugate, una ragazza di 25 anni, dopo un tamponamento, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Cernusco sul Naviglio.

Stamane, tra gli svincoli di Vimercate Centro e Vimercate Sud, un incidente ha visto coinvolti tre uomini, due dei quali sono stati portati al Policlinico di Monza e Vimercate.

V. A.