POLITICHE ABITATIVE, BOLOGNINI: RECUPERARE ENTRO IL 2020 4.560 ALLOGGI, COMPETIZIONE CON COMUNE DI MILANO FA BENE

ASSESSORE TRACCIA UN BILANCIO DI UN ANNO E MEZZO DI LEGISLATURA

‘ORA RIUSCIAMO A METTERE A DISPOSIZIONE PIU’ CASE IN MENO TEMPO’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 ottobre 2019 – “Regione Lombardia verifica, con

cadenza mensile, lo stato di avanzamento realizzativo dei

programmi di recupero degli alloggi sfitti. Vengono monitorati i

programmi di recupero avviati nel biennio 2016/2018 del valore

complessivo di 78,4 milioni di euro. L’obiettivo e’ di

recuperare, entro il 2020, 4.560 alloggi. Al 30 settembre scorso

sono stati recuperati 3.139 alloggi, pari a circa il 69%

dell’obiettivo finale da conseguire entro il 2020”. Lo ha

ricordato l’assessore alle Politiche sociali, abitative e

disabilita’ Stefano Bolognini intervenendo oggi a un convegno

organizzato dalla Camera del Lavoro di Milano sul tema delle

politiche abitative.

“Sappiamo che si puo’ fare di piu’ ma ora riusciamo a dare piu’

case in meno tempo – ha osservato Bolognini – anche perche’ ci

siamo messi in competizione nel recupero degli alloggi sfitti,

con il Comune di Milano”.

INVESTIMENTI – Sul fronte degli investimenti, il Programma

Regionale di Sviluppo dell’XI Legislatura conferma quali

obiettivi il recupero e la riqualificazione del patrimonio

abitativo pubblico esistente e la rigenerazione urbana e sociale

delle periferie urbane. “Nell’aprile 2018 – ha spiegato

Bolognini – abbiamo finanziato il recupero e la manutenzione di

alloggi sfitti destinati a servizi abitativi pubblici (Sap) di

proprieta’ delle ALER con un investimento complessivo di 18

milioni di euro”. “Il 18 marzo scorso – ha proseguito – abbiamo

finanziato interventi di recupero e riqualificazione di alloggi

destinati a SAP nei territori dei comuni qualificati ad alta

intensita’ di fabbisogno abitativo con un finanziamento

complessivo di 24,1 milioni di euro”.

“Il primo aprile scorso – ha ricordato l’assessore – la Giunta

regionale ha approvato un Accordo di programma con il Ministero

delle infrastrutture che mobilitera’ 101 milioni di euro e con il

quale verranno finanziati tre distinti programmi di intervento,

che prevedono: il recupero e la rigenerazione integrata di

quartieri Sap localizzati in comuni classificati a fabbisogno

abitativo acuto, la riqualificazione ed il recupero di alloggi

SAP non utilizzati per carenze manutentive (c.d. sfitti), il

recupero e la destinazione a servizi abitativi sociali (Sas) del

patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato

(sfitto/invenduto) o sottoutilizzato. Tre nuovi programmi che

avvieremo tra la fine del 2019 ed il primo trimestre del 2020”.

“Entro la meta’ di novembre – ha precisato l’assessore –

promuoveremo la riqualificazione energetica del patrimonio

abitativo esistente con un nuovo programma finalizzato

all’efficientamento energetico e alla produzione energetica da

fonti rinnovabili di interi fabbricati Sap esistenti con un

investimento complessivo di 15 milioni di euro”.

Entro l’anno, ha specificato l’assessore, “avvieremo il

programma integrato di edilizia residenziale sociale per gli

interventi di rigenerazione delle periferie urbane con un

investimento complessivo di 47,7 milioni di euro; un programma

sperimentale per la ristrutturazione di alloggi da destinare a

servizi abitativi transitori (Sat) nel Comune di Milano (Comune

e Aler) con un finanziamento pari a 0,9 milioni di euro”.

Gli investimenti complessivi, in questo primo anno e mezzo di

legislatura, ammontano ad oltre 200 milioni di euro.

WELFARE ABITATIVO – Prosegue, inoltre, la politica di welfare

abitativo attraverso gli interventi volti al contenimento

dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in

locazione. Sono stati stanziati complessivamente 19,7 milioni di

euro, di cui 10,4 milioni per interventi sull’emergenza

abitativa, ripartiti tra i 95 piani di zona e 9,3 milioni sui

comuni ad alta tensione abitativa per far fronte alla condizione

di vulnerabilita’, sociale ed economica, in cui versano sempre

piu’ famiglie che indebolite dalla crisi economica, hanno

ricevuto uno sfratto esecutivo. Lo scorso 10 ottobre abbiamo

approvato il regolamento che disciplina le condizioni di

accesso, l’entita’ e la durata del contributo regionale di

solidarieta’, riguardante due categorie specifiche di beneficiari

del servizio abitativo pubblico: i nuclei familiari in

condizioni di indigenza che accedono al servizio abitativo e i

nuclei familiari gia’ assegnatari di un servizio abitativo

pubblico che si trovano in condizioni di comprovate difficolta’

economiche. Per entrambe le categorie lo stanziamento regionale

annuo e’ di 25 milioni di euro. Proseguira’ infine anche per il

2020 e il 2021 la misura a carattere sperimentale che riguarda

gli assegnatari di case popolari di eta’ pari o superiore a 70

anni. Si tratta di una misura premiale consistente nell’abbuono

temporaneo del canone, nei confronti di quei nuclei familiari

che pur vivendo una situazione di fragilita’ economica si sono

distinti per il regolare pagamento del canone di locazione e dei

servizi a rimborso. L’investimento regionale per il triennio

2019-2020 e’ di 16 milioni di euro, di cui 4 milioni per ciascuno

degli anni 2019 e 2020 ed 8 milioni nel 2021.

Gli stanziamenti complessivi, in questo primo anno e mezzo di

legislatura, per le misure di welfare abitativo ammontano a

circa 50 milioni di euro.

GRADUATORIE CALIBRATE SU ALLOGGI DISPONIBILI – Sul fronte

regolamentare, lo scorso 12 marzo e’ stato pubblicato il

regolamento regionale che introduce i nuovi criteri e le nuove

procedure di assegnazione dei servizi abitativi pubblici.

“L’obiettivo – ha ricordato Bolognini – e’ eliminare le

graduatorie infinite, 27.000 assegnatari in lista nella sola

citta’ di Milano. Le nuove graduatorie, articolate per ente

proprietario (comune e Aler), sono calibrate sugli alloggi

‘effettivamente disponibili’, assegnati i quali si riparte con

una nuova procedura di assegnazione; vogliamo favorire il mix

abitativo, assegnando le case popolari a categorie specifiche e

riconoscere la casa popolare a quei nuclei familiari che da piu’

tempo risiedono stabilmente sul territorio regionale”

E’in corso di definizione inoltre il nuovo regolamento

riguardante la disciplina delle modalita’ di accesso ai servizi

abitativi sociali, per disciplinare le modalita’ di assegnazione

degli alloggi sociali ai nuclei familiari con una capacita’

economica che non consente loro ne’ di sostenere un canone di

locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato ne’ di

accedere ad un servizio abitativo pubblico.