Trasporti. Venerdì 25 ottobre Sciopero Generale Nazionale

Milano, 21 ottobre 2019 – Per venerdì 25 ottobre le Segreterie Nazionali delle OO.SS. CUB e SGB hanno proclamato uno sciopero Generale di 24 ore con le seguenti motivazioni: "per l'aumento dei salari, delle pensioni e salario medio garantito, per la riduzione delle aliquote fiscali su salari e pensioni, per il recupero dell'evasione fiscale e istituzione della patrimoniale, per la riduzione dell'orario settimanale di lavoro a parità di salario, per il superamento del Jobs Act e dei contratti precari, per un piano nazionale di risanamento e difesa dell'ambiente e del territorio, per la pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi, contro l'accordo truffa del 10.1.2014 e per la libertà di sciopero, per la rappresentanza sindacale con elezioni libere, democratiche, contro i decreti 1 e 2 di Salvini, per il diritto alla salute, alla scuola, alla mobilità politica e alla sicurezza sul lavoro, contro le guerre interne ed esterne, nonché contro le spese militari, per abolire le diseguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere e quelle nei confronti degli immigrati, per la regolarizzazione di tutti gli immigrati, Ius soli, no ai respingimenti, chiusura CPR."

Linee ATM

A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale viaggiante e di esercizio della metropolitana dalle 18 al termine del servizio.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per ATM S.p.A. sul sito internet dell’Azienda al seguente link https://www.atm.it/it/IlGruppo/personale/Pagine/Adesionescioperi.aspx.

Linee NET

Per le linee gestite da NET – Nord Est Trasporti – l’agitazione è prevista nella Città di Monza dalle ore 9 alle 11,50 e dalle 14,50 al termine del servizio per il Servizio Urbano.

Per il Servizio Extra Urbano l’agitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per NET Srl sul sito internet dell’Azienda al seguente link https://www.nordesttrasporti.it/chi-siamo/archivio-societ%C3%A0-trasparente/personale/adesione-scioperi/

Funicolare Como-Brunate

L’agitazione del personale viaggiante della Funicolare Como – Brunate è prevista dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 al termine del servizio.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per la Funicolare di Como – Brunate sul sito internet www.funicolarecomo.it alla sezione “Adesione scioperi”.

Linee AGI

Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 16:31 alle 19:30.

Maggiori informazioni: http://autoguidovie.it/

