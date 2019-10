Anche a Lainate la Lega guarda al futuro

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 22 ottobre 2019 – Sabato scorso a Roma la coalizione degli italiani, il centrodestra, le stesse forze che si sono presentate insieme alle politiche del 4 marzo e che da anni e con successo governano molte regioni italiane,e tanti italiani che non vogliono sottostare alle decisioni di un governo sgradito alla maggioranza degli italiani, si sono trovate, sotto la guida di Matteo Salvini, come un’ unica squadra per riprendere in mano insieme il futuro dell’Italia,

“Anche a Lainate la Lega ha voglia di guardare avanti aprendo le proprie porte a tutti coloro che vorranno collaborare per continuare l’attenta opera di opposizione in consiglio comunale. Un’opposizione che però sia propositiva e costruttiva raccogliendo anche la voce di tutti coloro che non si sono riconosciuti nell’attuale maggioranza ma che vorrebbero comunque essere protagonisti della vita amministrativa, proponendo tematiche per il consiglio comunale o partecipando alle commissioni consiliari oltre magari alle attività organizzate dal movimento sul territorio

A questo proposito siamo felici che anche il gruppo di Fratelli d’Italia, che ha partecipato con noi alle scorse amministrative, si stia riorganizzando per poter lavorare insieme.

Vogliamo fare un appello a tutte le persone di buona volontà che tengono alle sorti della propria città, affinchè contribuiscano con le loro capacità e la loro energia alla nostra squadra.

Per questo invitiamo tutti alle nostre riunioni che si tengono il lunedì sera alle 21 presso la sala dei gruppi consigliari all’auditorium di Barbaiana oppure a scriverci all’indirizzo legalainate@gmail.com o a visitare la pagina Facebook “Lega Lainate”.”

Redazione