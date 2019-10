AUTONOMIA: F. BOCCIA, FLASH MOB A MILANO? QUI LAVORIAMO SODO. OGGI RIPRESI I NEGOZIATI, ENTRO FINE ANNO LEGGE QUADRO IN PARLAMENTO

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 22 ottobre 2019 – “L’ho promesso fin dal primo giorno e non cambio idea certamente oggi: con Zaia, Fontana e con gli altri presidenti di Regione non cadrò mai nella polemica sterile, ma porgerò sempre l’altra guancia. Le critiche preventive sono smentite dai fatti: come sanno benissimo, oggi sono ripresi i negoziati tra i tecnici del ministero e le delegazioni trattanti delle singole Regioni che hanno avanzato la richiesta di autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116 comma 3. Oggi è stata la volta del Veneto e procederemo nei prossimi giorni come da programma con tutte le altre delegazioni. Nello stesso tempo stiamo ultimando la legge quadro che presenteremo alle Camere entro fine anno, presumibilmente anche come emendamento alla legge di Bilancio, dopo averla condivisa con le regioni stesse. Se l’obiettivo è portare a casa l’autonomia differenziata, cosa su cui il governo si è impegnato con il Parlamento fin dal giorno del voto di fiducia, invito tutti, tra un flash mob e l’altro, a continuare il lavoro che abbiamo iniziato”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

