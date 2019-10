BIMBO DECEDUTO A MILANO, PRESIDENTE FONTANA: IL CORDOGLIO E LA VICINANZA DELL REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2019 – “Il cordoglio e la vicinanza di tutta

la Giunta regionale ai genitori del bambino di 6 anni deceduto

oggi, all’ospedale Niguarda, in seguito all’incidente di cui era

rimasto vittima, venerdi’ scorso, in una scuola di Milano. Alla

mamma e al papa’ vada il nostro piu’ sincero e forte abbraccio per

affrontare una perdita cosi’ dolorosa. Rivolgiamo anche un grande

ringraziamento a tutta l’equipe della struttura di

Neurorianimazione che per quattro giorni ha cercato

disperatamente di salvare la vita al piccolo, purtroppo senza

riuscirci, a causa del grosso trauma riportato”.

Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, nell’apprendere la notizia della morte del bambino

deceduto oggi a Niguarda.