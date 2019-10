Bollate. Inaugurazione LABolla Teatro

INAUGURAZIONE

LaBolla Teatro

Piazza della Resistenza – Bollate

Domenica 3 Novembre 2019 – ore 21

con la partecipazione straordinaria di:

LUCIA ELLIS BERTINI SABRINA LANZI

soprano pianista

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria a:

info@labollateatro.it

numero verde: 800.474747

massimo 2 posti a persona

PER SAPERNE DI PIU’

Chi è Lucia Ellis Bertini. Diplomata in canto presso il Conservatorio A. Boito di Parma sotto la guida del maestro R. Pelizzoni. Vincitrice di borsa di studio, ha frequentato l’Accademia verdiana di Busseto presieduta dal tenore Carlo Bergonzi, partecipando a vari masterclass tenuti da Renata Tebaldi, Alfredo Kraus e Giulietta Simionato. Nel 1997 ha vinto il premio Leoncavallo (Brissago) quale migliore interprete di musica da camera. Ha sostenuto ruoli solistici con il Coro Filarmonico della Scala in concerto in Sicilia e Svizzera. Sempre al teatro alla Scala ha cantato parti solistiche nelle seguenti opere: Ognennj Angel (Prokofiev) diretta dal M° R. Chailly e dal M° R. Bartoletti; Der Freischutz (Weber) diretta dal M° R. Runnicles; Carillon (Clementi) diretta dal M° Z. Pesko; Armide (Gluck) e Dialogues des Carmelites (Poulenc) sotto la direzione del M° Riccardo Muti Lohengrin (Wagner) diretto dal maestro D. Gatti, La Donna Senz’ombra di Strauss diretto da Marc Albrecht. Ha affiancato in teatro in spettacoli di prosa e lirica l’attore Michele Placido.