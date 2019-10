BREBEMI: COMPLETATA CON SUCCESSO L’EMISSIONE DI UN NUOVO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E LA CONNESSA OPERAZIONE DI RIFINANZIAMENTO

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 22 ottobre 2019 – Società di Progetto BreBeMi S.p.A. (“BreBeMi” o la “Società”) comunica che, facendo seguito alla delibera approvata dall’assemblea straordinaria della Società in data 3 ottobre 2019 e al completamento dell’attività di bookbuilding, in data odierna ha emesso un prestito obbligazionario garantito multitranche per un importo complessivo in linea capitale pari a 1.679 milioni (le “Nuove Obbligazioni”). La struttura dell’operazione, su base project bond, prevede: (i) una tranche Class A1 a tasso variabile senior secured con scadenza 2038, a un prezzo di emissione pari al 100% dell’importo in linea capitale, (ii) una tranche Class A2 a tasso fisso senior secured con scadenza 2038, a un prezzo di emissione pari al 100% dell’importo in linea capitale; (iii) una tranche Class A3 senior secured zero coupon, con scadenza nel 2042, a un prezzo di emissione pari al 46,304177% dell’importo in linea capitale, e (iv) una tranche subordinated secured a tasso variabile, con scadenza 2029 (estendibile), a un prezzo di emissione pari al 99% dell’importo in linea capitale.

Le Nuove Obbligazioni sono state ammesse a quotazione in data odierna sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Dublin, organizzato e gestito dalla Borsa irlandese.

Inoltre, nell’ambito dell’operazione, la Società ha sottoscritto altresì un contratto di finanziamento di importo massimo complessivo pari a Euro 307 milioni, erogato da parte di alcuni istituti di credito tra cui UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., Unione di Banche Italiane S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.

I proventi dell’operazione consentiranno di rifinanziare interamente l’indebitamento contratto dalla Società nel 2013, durante la fase di costruzione dell’autostrada A35-BreBeMi.

La Società è stata assistita dagli studi legali White & Case (Europe) LLP e BonelliErede, quest’ultimo per gli aspetti di diritto amministrativo e fiscale italiano. I joint bookrunners sono stati assistiti da Allen & Overy Studio Legale Associato.

“Grande soddisfazione per il risultato raggiunto” è stata espressa dal Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni.