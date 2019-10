CIMICE ASIATICA, ROLFI: 80 MILIONI DAL GOVERNO? MINISTERO NON HA CAPITO PORTATA DEL PROBLEMA

“HA CAUSATO 600 MLN DI DANNI,PER XYLELLA IN PUGLIA DATI 300 MLN”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2019 – “L’agricoltura ha bisogno di interventi

adeguati alla portata dei problemi, non di spot: il Governo ha

stanziato 300 milioni di euro per l’emergenza Xylella in Puglia,

mentre per la piaga della cimice asiatica ne ha previsti solo

80, a fronte di danni per 600 milioni di euro certificati

dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale. Non esistono emergenze di serie A ed emergenze di

serie B”.

Cosi’ l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio

Rolfi, in merito all’annuncio del ministro Bellanova relativo

allo stanziamento di 80 milioni di euro da parte del Governo per

affrontare il problema della cimice asiatica. Nei giorni scorsi

Ispra ha quantificato in 600 milioni di euro (350 milioni di

euro nell’area del Nord e di 250 milioni nel resto d’Italia) i

danni causati dalla cimice asiatica al comparto agricolo,

soprattutto frutticolo.

“Per affrontare il problema servono indennizzi, studi, ricerche,

sperimentazioni sul campo e un approccio integrato che consenta

alle aziende agricole di essere protette per l’anno venturo –

aggiunge Rolfi -: per esempio e’ necessario un sostegno deciso,

almeno nell’immediato, per investimenti di difesa meccanica come

le reti. Le risorse annunciate sono scarse e danno l’idea di

come nelle stanze ministeriali non si capisca la portata del

problema”.

“Il paragone con gli interventi previsti per la Puglia e’

imbarazzante – conclude l’assessore lombardo -, confidiamo che,

in sede parlamentare, si tenga conto delle reali esigenze del

territorio e si integri in modo adeguato lo stanziamento

economico”.