Lombardia Basket Gala: premiato il Centro Minibasket Rho per i suoi 50 anni

Gli auguri del Sindaco e dell’Assessore allo Sport

(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 ottobre 2019 – Premiato il Centro Minibasket Rho per 50 anni di affiliazione alla FIP – Federazione Italiana Pallacanestro: questa la motivazione che lunedì 21 ottobre ha portato il CMB sul palco del Teatro Manzoni in occasione della seconda edizione del Lombardia Basket Gala – Premi 2019 fortemente voluta dal presidente regionale Alberto Bellondi.

Il Sindaco Pietro Romano commenta: “Voglio inviare i miei auguri per i festeggiamenti dei primi 50 anni di attività del CMB Rho, realtà sportiva consolidata della nostra città che proprio in questo periodo sta rivivendo una forte fase di rilancio in collaborazione con l’amministrazione comunale. A nome dell’Amministrazione comunale vi ringrazio per il vostro impegno educativo, per i vostri continui investimenti nel settore giovanile e da quest’anno nella prima squadra, oltre che per il vostro entusiasmo in favore di una disciplina entusiasmante e coinvolgente”.

Il Vice Sindaco e Assessore allo Sport, Andrea Orlandi commenta: “Mi complimento per questo prestigioso riconoscimento ricevuto con il CMB e tutto lo staff di oggi e di ieri, dimostrazione di tenacia e capacità organizzativa. Il basket è diventata una realtà storica per Rho grazie alle nostre associazioni sportive. Un gioco di squadra ad alto valore educativo e formativo per i nostri giovani atleti. Come amministrazione riteniamo una ricchezza la presenza di realtà così attive e da parte nostra continua l’impegno di dare supporto anche attraverso investimenti per migliorare le infrastrutture sportive, come ad esempio la palestra del Molinello”.