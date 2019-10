LOMBARDIA. MALTEMPO, PROTEZIONE CIVILE: SITUAZIONE IN MIGLIORAMENTO SU TUTTA LA REGIONE

DEBOLI PRECIPITAZIONI SOLO SU LAGO MAGGIORE E VALLE SPLUGA

ASSESSORE FORONI: GRAZIE A VOLONTARI, VIGILI FUOCO, FORZE ORDINE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 0ttobre 2019 – “Dopo i forti temporali della notte

sulla bassa pianura occidentale (in particolare nelle province

di Pavia e Lodi) e sul territorio delle province di Bergamo e

Brescia, la situazione meteo in Lombardia e’ in netto

miglioramento e vede solo deboli precipitazioni sulla zona del

Lago Maggiore e Valle Spluga. La Sala operativa regionale ha

seguito e segue costantemente l’evoluzione dei fenomeni, in

stretto contatto con i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco

e la Sala operativa del Comune di Milano, e monitora

costantemente la situazione e l’evoluzione dei fenomeni in

atto”.

GRAZIE A OPERE PREVENZIONE REGIONE CONTROLLATE CRITICITA’ – Lo

dichiara, in una nota diffusa nel primo pomeriggio, l’assessore

regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, che

spiega come “anche grazie alle numerose opere di prevenzione

messe in campo da Regione Lombardia negli ultimi anni, molte

criticita’ sono state mantenute sotto controllo e non sono

sfociate in situazione di vera e propria emergenza”.

“Un ringraziamento – ha aggiunto Foroni – va come sempre a

tutti i volontari della Protezione civile, che sono prontamente

intervenuti in numero cospicuo, agli instancabili Vigili del

fuoco impegnati in migliaia di interventi in tutta la regione,

alle Prefetture, alle Forze dell’ordine e a Enel per la pronta

attenzione per il ripristino delle fornitura di corrente

elettrica”.

LA SITUAZIONE – Le precipitazioni cumulate nelle ultime 24 ore

hanno superato i 120 mm di pioggia nelle province di Lodi, Pavia

e Sondrio e si sono attestate tra i 90 e i 100 mm nelle province

di Como, Bergamo e Milano. Le precipitazioni sono state inoltre

accompagnate da forte vento in tutta la Regione, con locali

fenomeni di particolare intensita’. I livelli dei corsi d’acqua

principali si mantengono al di sotto delle rispettive soglie di

criticita’. Il livello del Lago Maggiore e’ in crescita, i livelli

hanno superato la quota di massima regolazione.

SEGNALAZIONI SALA OPERATIVA – Di seguito le segnalazioni dalla

Sala Operativa della Protezione civile, divise per province.

Provincia di BERGAMO

– Casnigo: caduta massi sulla Strada Provinciale 671: liberata

sede stradale, effettuato sopralluogo dal geologo per valutare

le condizioni della parete rocciosa;

– Ardesio: caduta di un masso su strada comunale in localita’

Ronchi Alti, 3 persone residenti nella localita’ isolate,

comunque raggiungibili dai mezzi di soccorso.

Provincia di COMO

– Caslino d’Erba e a Erba: ripristinato il servizio elettrico

alle circa 600 utenze interessate dal distaccamento nella

giornata di ieri.

Provincia di LECCO

– Bellano: permane la chiusura della Strada Provinciale 72 in

corrispondenza della galleria in localita’ Tre Madonne a causa di

una caduta massi all’interno della galleria stessa.

Provincia di LODI

– Villanova del Sillaro e Comuni limitrofi: esondazione del Cavo

Sillaro e allagamenti diffusi nella parte nord della Provincia.

Attivato volontariato in sostegno dei Vigili del Fuoco. Allagata

inoltre la stazione ferroviaria di Lodi ed il limitrofo

sottopasso. La Provincia comunica che si sta attivando per la

ricerca di volontari per operare in mattinata sui Comuni

interessati dagli allagamenti.

Provincia di MILANO

– Ripristinata la linea ferroviaria Milano-Genova alle ore 5.50

con una riduzione di velocita’ nei pressi di Arquata Scrivia

(Alessandria)

Provincia di PAVIA

– Una perturbazione temporalesca ha attraversato la provincia

meridionale da Rivanazzano a Belgioioso nel tardo pomeriggio e

nella prima serata di ieri. Sono stati segnalati numerosi

interventi da parte di Vigili del Fuoco e volontari per

problematiche legate soprattutto ad allagamenti e a cadute di

alberi a Casteggio, Rivanazzano, Albuzzano, Inverno Monteleone,

Bastida Pancarana, Cava Manara, Mornico Losana. Allagata la

Tangenziale di Voghera-Casteggio e la Strada Provinciale 1. La

Provincia ha comunicato che sono in atto le attivita’ da parte

del volontariato per il ripristino delle situazioni critiche.

Provincia di SONDRIO

– Villa di Chiavenna: caduta massi in localita’ Case Foratti,

nessuna strada chiusa o edificio evacuato;

– Strada Statale 38 dello Stelvio: permane la chiusura per frana

dal km 106,5 al km 121,5; possibile riapertura in giornata dopo

le verifiche da parte dei tecnici;

– Delebio: caduta massi su strada secondaria, ma senza provocare

danni a cose o persone;

– San Giacomo Filippo, localita’ Olmo: in conseguenza di una

frana, chiusa una strada comunale poi riaperta in seguito ai

lavori di ripulitura.

Allerte in corso/emesse:

– Avviso di criticita’ rischio Idrometeo numero 167 del 21/10

valido fino alle ore 12 di oggi;

– Frana di Gera Lario: Torrente San Vincenzo (Gera Lario/Co) –

Superamento soglia geotecnica di ‘Moderata criticita” (Studio

modellazione 2018);

– Diga di Pagnona (Lc): revocata la fase di preallerta per

rischio diga e la fase di allerta per rischio idraulico a valle.

– Frana del Ruinon (Valfurva/So): superamento di Soglia Radar di

moderata criticita’ (scenario 2). Permane superamento di soglia

Radar di elevata criticita’ (Scenario 1A).

Prossimi aggiornamenti nel pomeriggio di oggi, martedi’ 22

ottobre, salvo comunicazioni urgenti.